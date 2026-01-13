ORF Vorarlberg live beim „Weißen Ring“

Wien (OTS) -

Zum 20. Jubiläum des legendären Skirennens „Der Weiße Ring“ in Lech-Zürs am Arlberg ist auch der ORF Vorarlberg erneut live mit dabei: Am Samstag, 17. Jänner 2026, werden rund 1.000 Wintersportlerinnen und Wintersportler aus dem In- und Ausland 5.500 Höhenmeter auf der 22 Kilometer langen Strecke bewältigen. Dazu macht ORF Radio Vorarlberg von 6.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr abends Programm direkt vom Arlberg.

Gläsernes Studio in 1.440 Meter Höhe

Genau beim Startpunkt, auf dem Rüfiplatz im Zentrum von Lech, steht das mobile Radiostudio des ORF Vorarlberg. Alle Sendungen werden live aus diesem „Studio am Berg“ abgewickelt. Hier begrüßen die Moderatorinnen und Moderatoren des ORF Vorarlberg Sportlerinnen und Sportler, Promis und Mitwirkende. Dazu gibt es natürlich den passenden Sound von ORF Radio Vorarlberg.

Zwölf Stunden Wintersportfeeling pur

ORF Radio Vorarlberg überträgt bereits die Frühsendung „Guten Morgen Vorarlberg“ ab 6.00 Uhr live aus Lech. Bis 12.00 Uhr moderieren Dominic Dapré und Nicole Oberhauser, danach übernimmt Nicole Benvenuti bis 18.00 Uhr. Reporter Roman Neugebauer ist mit Sportlerinnen und Sportlern unterwegs, hat die Promis im Gespräch und trifft Einheimische sowie Urlaubende.

Neben den Live-Sendungen bei ORF Radio Vorarlberg zeigt vorarlberg.ORF.at die besten Bilder und liefert spannende Einblicke in das legendäre Skirennen am Arlberg. Im TV-Magazin „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) wird es am 17. Jänner eine ausführliche Reportage sowie Interviews vom „Weißen Ring“ geben.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Zum 20-jährigen Jubiläum dieses einzigartigen Skirennens sind wir mit unserem gläsernen Studio direkt am Start und bei der Siegerehrung des ‚Weißen Rings‘ mitten im Zentrum von Lech mittendrin. Mit ORF Radio Vorarlberg sind alle Wintersportbegeisterten 12 Stunden live voll dabei.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Die Redaktion des ORF Vorarlberg ist mit dem gläsernen Studio überall dort, wo sich in Vorarlberg etwas Großes tut. Dieses besondere Wochenende mitten im Schnee in Lech ist ein einzigartiges Ereignis. Wir drücken allen Rennläuferinnen und Rennläufern die Daumen, dass sie schnell und unfallfrei ins Ziel kommen.“