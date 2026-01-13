Aon Austria verstärkt Führungsteam:

WIEN (OTS) -

Aon plc (NYSE: AON), ein weltweit führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, verstärkt sein Führungsteam in Österreich: Mit Jänner 2026 übernimmt Philipp Nemec (30) die Funktion des Regionalmanagers von Aon Austria in Vorarlberg. In dieser Rolle verantwortet er die strategische und operative Weiterentwicklung der Region und fungiert als zentraler Ansprechpartner für Kunden, Partner und Mitarbeitende im Bundesland.

Strategischer Fokus auf Kundennähe und Innovation

In seiner neuen Führungsrolle wird sich Philipp Nemec insbesondere auf den Ausbau der regionalen Marktpräsenz, die Stärkung bestehender Kundenbeziehungen, sowie die Weiterentwicklung maßgeschneiderter Risiko- und Versicherungslösungen für Unternehmen in Vorarlberg konzentrieren. Ziel ist es, die Position von Aon als führender Berater für Risiko-, Vorsorge- und Human-Capital-Lösungen in der Region weiter auszubauen.

Mit der Bestellung unterstreicht Aon Austria sein klares Bekenntnis zur regionalen Präsenz, zur persönlichen Vor-Ort-Beratung und zu langfristigen Partnerschaften mit Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen.

„ Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Durch meine langjährige Erfahrung in der Beratung von Industrie- und Firmenkunden weiß ich, wie wichtig ein ganzheitliches, individuelles Risikomanagement für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen ist “, so Philipp Nemec. „ Unser Fokus liegt dabei klar auf Kundennähe, Beratungsqualität und dem weiteren Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen, um die Position von Aon in Vorarlberg konsequent weiterzuentwickeln. “

Harald Luchs, Geschäftsführer von Aon in Österreich, ergänzt: „ Vorarlberg ist ein wirtschaftlich starkes und innovationsgetriebenes Bundesland mit hoher unternehmerischer Kompetenz. Mit Philipp Nemec gewinnen wir eine junge, ambitionierte und fachlich hoch kompetente Führungspersönlichkeit, die gemeinsam mit unserem Team vor Ort unsere Firmenkunden bestmöglich begleiten und die regionale Entwicklung von Aon nachhaltig vorantreiben wird. “

Expertise aus dem Banken- und Versicherungssektor

Philipp Nemec bringt umfassende Erfahrung aus dem Finanzbereich mit. Vor seinem Wechsel zu Aon Austria war er als stellvertretender Landesdirektor für Firmenkunden der Unicredit Bank Austria in Vorarlberg tätig. Zuvor sammelte er internationale Erfahrung in der strategischen Beratung und Betreuung globaler Großkunden im weltweiten Netzwerk von UniCredit. Seine Karriere startete er bei der swisspartners Versicherung AG in Vaduz. Nemec ist zweifacher Master of Science (MSc) in Finance und International Business (Hult International Business School, Boston/London) sowie Bachelor of Science der Universität Liechtenstein.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden massgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

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