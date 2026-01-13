Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Am Donnerstag, 15. Jänner, lassen Reinhard Reiskopf & Friends ab 19.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach den King of Rock'n'Roll mit einer „Elvis-Birthday-Night" hochleben: „Happy Birthday Elvis - A Tribute to the King“ präsentiert einen Querschnitt der Hits Elvis Presleys von 1956 bis in die 1970er-Jahre. Einen weiteren Termin gibt es am Freitag, 16. Jänner, ab 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

„A cappella in leiwand“ heißt es am Donnerstag, 15. Jänner, in der „babü” in Wolkersdorf, wo die Formation Gustav klingt ab 20.30 Uhr dem tieferen (Un)Sinn hinter den Liedern aus und über Wien nachspürt. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Ebenfalls am Donnerstag, 15. Jänner, spielt beim nächsten Jazz Café Project ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden das Happy New Year Quartett unter dem Motto „Mit Musik geht alles besser. Mit Jazz noch besser!" auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/86800-522 und e-mail [email protected].

Im Kunsthaus Horn bringt das Ensemble 5fürEva am Donnerstag, 15. Jänner, ab 16 Uhr für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren die verschiedensten Arten der Musik am „Planet Fantasia“ zum Klingen. Ab 19.30 Uhr heißt es hier dann mit Musik von Isabell Kollegger, Gerald Marks, Matthias Pürner, Peter Kreuder, Kathi Greinsberger, Howard Blake, Claudio Monteverdi, Martin Kiesenhofer, Johann Strauss, Christine Rainer, Rainhard Fendrich, Christian Bakanic, Sašo Avsenik, Lorenz Maierhofer, Philipp Lakinger u. a. „Zahltag. 5fürEva rechnet ab“. Die Jeunesse Zwettl wiederum lädt am Donnerstag, 15. Jänner, ab 8 Uhr zum Schulkonzert „Percussion & Weltmusik“ der Groovetrotters mit Werken von Claudio Spieler und Johannes Bohun sowie am Freitag, 16. Jänner, ab 9.20 Uhr zu zwei Workshops des Duos im Gymnasium Zwettl. Nähere Informationen bzw. Karten für Horn unter 02982/2426 und e-mail [email protected], für Zwettl unter 0664/2040608 und e-mail [email protected] sowie www.jeunesse.at.

Am Freitag, 16. Jänner, lassen die Grazer Funk-Pop Band Candlelight Ficus, Helena May und der Hot Pants Road Club ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt die Beats der „Funky Town“ erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Am Samstag, 17. Jänner, bringt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der norwegischen Dirigentin Tabita Berglund ab 18.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg unter dem Titel „Pathétique“ Pjotr Iljitsch Tschaikowskis gleichnamige Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74, Arvo Pärts Doppelkonzert „Tabula rasa“ und Harald Saeveruds „Kjempeviseslåtten“ / „Die Ballade des Aufruhrs“ op. 22a Nr. 5 zur Aufführung; an den Soloviolinen sind Vahid Khadem-Missagh und Natalia Sagmeister zu hören. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Schließlich steht am Dienstag, 20. Jänner, im Rahmen des „Bösendorfer Festivals“ in den Kasematten von Wiener Neustadt ein „Rendezvous mit Marlene“ auf dem Programm, wenn Ute Lemper und Vana Gierig ab 18.30 Uhr den Lebensweg Marlene Dietrichs mit ihren legendären Liedern garnieren. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail [email protected] und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at und www.boesendorfer-wn.at.