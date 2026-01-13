Endspurt für Wiener Christbaumsammelstellen

Wien (OTS) -

„Nutzen Sie die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum einfach und nachhaltig zu entsorgen. Im Sinne der Abfallvermeidung und Wiederverwendung bitte aber Christbaumschmuck vorab entfernen“, betont Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die bei den Christbaumsammelstellen eingesammelten Bäume werden in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering zur Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt.

Christbäume können aber das ganze Jahr über auf einem der 13 Wiener Mistplätze gratis abgegeben werden. Alle Infos unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/mistplaetze

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48