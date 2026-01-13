  • 13.01.2026, 10:53:33
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  • OTS0062

Endspurt für Wiener Christbaumsammelstellen

Noch bis 17. Jänner haben die insgesamt 596 Christbaumsammelstellen in Wien geöffnet

Wien (OTS) - 

„Nutzen Sie die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum einfach und nachhaltig zu entsorgen. Im Sinne der Abfallvermeidung und Wiederverwendung bitte aber Christbaumschmuck vorab entfernen“, betont Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die bei den Christbaumsammelstellen eingesammelten Bäume werden in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Simmering zur Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt.

Christbäume können aber das ganze Jahr über auf einem der 13 Wiener Mistplätze gratis abgegeben werden. Alle Infos unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/mistplaetze

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48

Rückfragen & Kontakt

Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
E-Mail: [email protected]

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