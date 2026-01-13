AVISO – Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert die gesundheitspolitische To-do-Liste für 2026

Wien (OTS) -

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien lädt zur Präsentation der gesundheitspolitischen To-do-Liste für 2026. Das neue Jahr bringt zahlreiche Herausforderungen für das Wiener Gesundheitssystem – von Versorgungslücken im Kassenbereich, über eine Modernisierung und gendergerechte Weiterentwicklung der Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur notwendigen Attraktivierung der Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor. Deshalb zeigt die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien zu Jahresanfang, welche Schwerpunkte 2026 auf die Agenda gesetzt werden müssen, welche Themen die Gesundheitspolitik bestimmen werden und welche Reformen notwendig sind, um diesen Aufgaben gerecht zu werden.

Ihre Gesprächspartner sind:

Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obmann der Kurie angestellte Ärzte

Datum: Dienstag, 20. Jänner 2026, 9.30 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, Veranstaltungszentrum, 1. Stock

Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Parkplätze sind in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, reserviert (bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW).