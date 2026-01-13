Mit diesem Drink schmeckt der Januar auch ohne Alkohol

Brunn am Gebirge (OTS) -

Der Dry January hat sich längst vom reinen Verzichtsmonat zum Innovationsmotor der Getränkebranche entwickelt. Alkoholfreie Produkte stehen heute für Qualität, Genuss und bewusste Entscheidungen. Mit Pallini Limonzero und Fentimans Rose Lemonade sind zwei Premium-Produkte im österreichischen Handel erhältlich, die genau diesen Anspruch erfüllen – sowohl für Konsument:innen als auch für Gastronomie und Fachhandel.

Mit Pallini Limonzero bringt die traditionsreiche italienische Marke Pallini den ersten alkoholfreien Limoncello der Welt nach Österreich. Hergestellt auf Basis sonnengereifter Sfusato-Zitronen von der Amalfi-Küste, überzeugt Limonzero mit intensivem Zitronenaroma, mediterraner Frische und der typischen Eleganz des Originals, allerdings ohne Alkohol. Damit reagiert Pallini auf die wachsende Nachfrage nach hochwertigen alkoholfreien Alternativen mit klarem Profil und authentischer Herkunft.

„ Der Dry January zeigt sehr deutlich, dass KonsumentInnen nicht auf Geschmack verzichten wollen, sondern auf Alkohol “, sagt Brand Managerin Cornelia Ziermann. „ Pallini Limonzero verbindet italienische Tradition mit moderner Trinkkultur und eröffnet neue Möglichkeiten für Handel, Gastronomie und bewusste Genießer. “

Wenn es um alkoholfreien Genuss mit Stil geht, setzt auch die britische Marke Fentimans neue Maßstäbe. Seit über 120 Jahren werden ihre Premium-Limonaden nach einem botanischen Brauverfahren hergestellt. Die Aromen aus Kräutern, Blüten und Wurzeln werden schonend extrahiert, um den Limonaden ihren komplexen und ausgewogenen Geschmack zu verleihen. Die Fentimans Rose Lemonade kombiniert florale Rosennoten mit spritziger Zitrone und feiner Perlage. Mit weniger Zucker als herkömmliche Limonaden wirkt sie leicht und elegant, dabei ausgewogen im Geschmack. Pur genossen überzeugt sie ebenso wie als hochwertiger Mixpartner.

Alkoholfreier Genuss zwischen Barkultur und bewusster Lebensart

Beide Produkte richten sich an KonsumentInnen, die im Dry January bewusst genießen möchten, ebenso wie an Handel und Gastronomie, die ihr alkoholfreies Sortiment qualitativ erweitern wollen. Sie stehen für alkoholfreien Genuss mit Tiefe, Stil und Vielseitigkeit und sprechen eine Zielgruppe an, die bewussten Konsum nicht als Einschränkung, sondern als Aufwertung versteht.

Roses in Italy – Der alkoholfreie Signature-Drink für Handel, Gastro und zuhause

Die Kombination aus Pallini Limonzero und Fentimans Rose Lemonade ergibt einen eleganten Aperitif: Roses in Italy. Ob als Inspiration für die alkoholfreie Barkarte, als Drink im Dry January oder als stilvoller Genussmoment zu Hause. Dieser Drink vereint italienische Leichtigkeit mit floraler Frische.

Rezept für Roses in Italy:

· 1 Teil Pallini Limonzero

· 2 Teile Fentimans Rose Lemonade

· Eiswürfel

· Rosenblüten

Zubereitung:

Glas mit Eis füllen, Pallini Limonzero eingießen, mit Fentimans Rose Lemonade auffüllen, sanft umrühren und mit Rosenblüten garnieren.