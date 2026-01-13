Ö1-„Kunst zum Hören“ feiert „Art‘s Birthday“ on air und im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Am Samstag, den 17. Jänner wird die Kunst 1.000.063 Jahre alt: Ö1-„Kunst zum Hören“ feiert „Art‘s Birthday“ ab 20.00 Uhr im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses, Ö1 überträgt live ab 21.45 Uhr. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Der französische Fluxuskünstler und „Art‘s Birthday“-Entdecker Robert Filliou wusste, dass die Kunst genau am 17. Jänner im Jahre 998.037 vor unserer Zeitrechnung geboren wurde. Die Wiener Künstler:innengruppe „andother stage“ – die zu diesem Anlass aus der Zukunft kommen wird – weiß noch mehr: Im Jahr 2.233 sind alle Klimawandelleugner:innen ausgestorben, die Erde ist längst nachhaltig und James Tiberius Kirk erst ein süßes Baby! Aus dem florierenden 23. Jahrhundert bringen sie zu diesem Fest für die Kunst den „Posthuman Social Club vol. 6 – Art‘s Birthday of the Eternal Network“ als Geschenk: Musiker:innen und Performer:innen bringen ökofuturistische Tanzwut und experimentelle Solarpunk-Elektronik mit – die DJs auto_timer a.k.a Ricardo Eizirik (Brasilien/Berlin) und JSX a.k.a Jorge Sánchez-Chiong (Caracas/Wien) und, wenn nicht gerade tanzwütig, dann Alfredo Ovalles (Venezuela/Wien), Kasho Chualan (Kurdistan/Canada/Wien), Samuel Toro Pérez (Kolumbien/Wien) und Isabella Forciniti (Kalabrien/Wien) an ihren Instrumenten. Für schmeckende Ereignisse sorgen die Ökologin und Künstlerin Sabrina Rosina Brühn und der Kurator Hans-Jürgen Hauptmann, während der Künstler Otto Krause räumliche Texturen und tragbare Interventionen gestaltet. Plattenspieler tauchen in der Turntable-Performance von Brigitte Wilfing auf sowie in der „DJ-Holz“-Installation von Andreas Trobollowitsch, die akustische Dimensionen von Baumstämmen hörbar macht. Für Radiobeiträge aus einer dekolonialisierten Zukunft sorgen Studierende der Musikuniversität Wien. Von Kilian Jörg und Brigitte Wilfing wird das Publikum tanzend, spielend und spekulierend durch den Abend begleitet.

Die „Art‘s Birthday“-Party 2026 am 17. Jänner im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses beginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Die Veranstaltung kann auch via Video -Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden. Ö1 überträgt live ab 21.45 Uhr und Streams werden ins Netzwerk der Ars Acustica Gruppe der European Broadcasting Union (EBU) via artsbirthday.ebu.ch und kunstradio.at geleitet.