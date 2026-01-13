Swiss Life Select baut Geschäftsführung aus: Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer

Wien (OTS) -

Swiss Life Select Österreich setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und stärkt darüber hinaus die Führungsstruktur. Mit Wirkung zum 1. Jänner 2026 wurde Kilian Wichmann (42) als Chief Sales Officer (CSO) in die Geschäftsführung von Swiss Life Select Österreich berufen. Österreichs Marktführer unter den Finanzberatungsunternehmen setzt damit einen weiteren Schritt zur Stärkung der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Geschäftsführung von Swiss Life Select Österreich umfasst somit seit dem 1. Jänner 2026 Christoph Obererlacher als CEO, René Lobnig als Chief Investment Officer (CIO) und Kilian Wichmann als Chief Sales Officer.

Kilian Wichmann übernimmt in der neuen Rolle die Gesamtverantwortung für den Vertrieb auf Geschäftsführungsebene und wird ergänzend dazu weiterhin die vertriebsnahen Bereiche Direct Sales/Kundenservice, Marketing sowie Recruiting und Ausbildung leiten. Der gebürtige Deutsche ist seit 2011 für den Swiss Life Konzern international tätig und hatte Leitungsfunktionen für Swiss Life Deutschland sowie für Swiss Life Global Solutions in Luxemburg inne. Seit Jänner 2024 leitet Kilian Wichmann als Head of Sales die Vertriebsaktivitäten von Swiss Life Select in Österreich.

„Ich freue mich sehr über die Verstärkung der Geschäftsführung durch Kilian und gratuliere ihm herzlich zu diesem Karriereschritt. Kilian hat das Wachstum von Swiss Life Select Österreich seit seinem Start als Vertriebsleiter vor zwei Jahren maßgeblich vorangetrieben und auch im Recruiting sowie in der Weiterentwicklung unserer Akademie nachhaltig erfolgreiche Impulse gesetzt“, so Christoph Obererlacher, CEO von Swiss Life Select Österreich.

„Die Berufung in die Geschäftsführung freut mich sehr und ist für mich Anerkennung und Verpflichtung zugleich. Gemeinsam mit unserem großartigen Team werden wir den Wachstumskurs von Swiss Life Select Österreich konsequent fortsetzen, den Vertrieb gezielt stärken und die Basis für nachhaltiges weiteres Wachstum schaffen“, so Wichmann.

Über Swiss Life Select Österreich

Swiss Life Select Österreich ist Marktführer unter den österreichischen Finanzberatungsunternehmen mit rund 100.000 Kunden und Kundinnen mit laufenden Verträgen aus den letzten fünf Jahren. Als selbständige Vertriebspartner und -innen arbeiten in ganz Österreich rund 250 Berater und Beraterinnen. In der Swiss Life Select-Zentrale sind rund 100 Mitarbeitende tätig. Swiss Life Select Österreich ist Teil der international tätigen Swiss Life-Gruppe. Die Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ihr Leben finanziell selbstbestimmt zu gestalten. Die Swiss Life-Gruppe beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verfügt über ein Netzwerk von rund 16.900 Beraterinnen und Berater. Die Kernmärkte sind die Schweiz, Frankreich und Deutschland. Darüber hinaus ist Swiss Life mit der Marke Swiss Life Select in Österreich, Tschechien, Schweiz und Deutschland präsent. Die Aktie der Swiss Life Gruppe notiert an der SIX Swiss Exchange.