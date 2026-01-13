  • 13.01.2026, 09:00:34
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AVISO 19.01.2026: Statistik Austria präsentiert Jahresinflation 2025

Wien (OTS) - 

Auch 2025 lag die Teuerung in Österreich deutlich über dem Niveau der Eurozone. Welche Hintergründe das hat, wie sich die Verbraucherpreise im Jahresverlauf entwickelt haben und was die Teuerung im Vorjahr besonders angetrieben bzw. gedämpft hat, beantworten im Rahmen eines Pressegesprächs zur Preisentwicklung des Jahres 2025:

  • Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin Statistik Austria

  • Alexandra Schindlar, Leiterin des Bereichs Preise und Paritäten

Darüber hinaus stellt Statistik Austria das Preisradar vor, ein neues Tool, welches die Preisentwicklung von Lebensmitteln auf verschiedenen Handelsstufen sichtbar macht.

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können persönlich im APA-Pressezentrum teilnehmen oder das Pressegespräch online via Livestream verfolgen.

Datum: Montag, 19. Jänner 2026, 9:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Und online: https://events.streaming.at/sa-20260119

Für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream melden Sie sich bitte an unter [email protected].

Pressegespräch Jahresinflation 2025

Datum: 19.01.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/sa-20260119

Rückfragen & Kontakt

Statistik Austria
Heidi Liedler-Frank
Telefon: +43 1 711 28-7777
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.statistik.at

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[Montag, 19.01.2026, 09:00]

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