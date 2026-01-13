Aviso Pressekonferenz: „United by Music" – Österreichischer Schul-Musikwettbewerb zum Eurovision Song Contest 2026

Wien (OTS) -

Musik eröffnet Kindern und Jugendlichen einen besonderen Zugang zu kreativem Ausdruck und wirkt gemeinschaftsstiftend. Der Schulwettbewerb „United by Music" macht nun ganz Österreich zum Teil des Eurovision Song Contests 2026: Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II sind eingeladen, eigene musikalische Projekte zu entwickeln und ihre Kreativität auf die Bühne zu bringen.

Aus jedem Bundesland wird eine Gruppe (Band, Chor etc.) ausgewählt, die dann gemeinsam mit ihrer Klasse oder mit ihren Fans nach Wien reist. Alle neun Landessieger nehmen dann an einer „ESC Afternoon-Preshow“ teil. Iinsgesamt 270 Schülerinnen und Schüler erleben so eine der großen ESC-Shows hautnah mit. Die drei überzeugendsten Beiträge erhalten zusätzlich die Möglichkeit, bei einer Veranstaltung im Umfeld des Eurovision Song Contests aufzutreten.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann präsentieren im Rahmen eines Medientermins das Projekt und die Anmeldemöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler.

Wir laden Sie als Medienvertreter*in gerne zu folgender Pressekonferenz ein:

Pressekonferenz: „United by Music" – Schul-Musikwettbewerb zum Eurovision Song Contest 2026

Donnerstag, 15. Jänner 2026, 10.30 Uhr

Wellensteinsaal, Bundesministerium für Bildung, Wasagasse 2, 1090 Wien

Für die Teilnahme bitten wir um Akkreditierung per E-Mail an [email protected]