Hochschule Campus Wien: Internationales Symposium zum Thema Verpackungssicherheit am 22. Jänner 2026

Wien (OTS) -

Am 22. Jänner findet an der Hochschule Campus Wien das internationale Symposium „Advances in Safety Assessment of Packaging Materials – Part 3“ statt. Die ganztägige Veranstaltung bringt führende Expert*innen aus Wissenschaft, Industrie und Behörden zusammen, um aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich der Sicherheitsbewertung von Verpackungsmaterialien zu diskutieren.

Ort: Hochschule Campus Wien, Favoritenstraße 232, 1100 Wien, Festsaal (Ebene H-2)

Zeit: 09.00 – 19.00 Uhr

Programmüberblick

Block 1: Event Opening & Regulatory Compliance

09.00 – 09.30: Einlass

09.30 – 09.45: Offizielle Begrüßung und Programmübersicht durch die Hochschule Campus Wien

09.45 – 10.10: Jonathan Briggs (European Commission) – Advancing EU Food Contact Material Legislation: Update on Current Implementations and Future Directions

10.15 – 10.40: Marco Zhong (National Reference Lab for FCM, Guangdong, IQTC) – Progress in Risk Management of Food Contact Materials (FCMs) in China: Regulations and Research

10.45 – 11.10: Thomas Gude (Thomas Gude GmbH) – Update on printing ink regulations within EU

Block 2: Safety Assessment of Packaging Materials

11.45 – 12.10: Peter Oldring (Sherwin Williams) – Global Harmonization of FCM Risk Assessment

12.15 – 12.40: Charlene Lacourt (Danone) – How to manage the risk assessment of recurrent NIAS migrating from FCM

12.45 – 13.10: Bastian Knaup (Tetra Pak) – Stability and Migration of antioxidant breakdowns in food simulants and food

Block 3: Safety Assessment and Recycling Compliance

14.30 – 14.55: Ulrich Eicken (Eicken Safe Cosmetics) – Safety of Cosmetic Packaging made from PCR Polyolefins: Experience with the CosPaTox Guideline

15.00 – 15.25: Diana Kemmer (Fraunhofer IVV) – Recycled polyolefins in food packaging: Preventing migration of undesirable substances by using functional barrier layers

15.30 – 15.55: Jim Huang (The Coca-Cola Company) – A Comparability Analysis on the Risk Assessment Approaches to the Safety of Recycled PET

Block 4: Novel Techniques and Test Methods

16.30 – 16.55: Andreas Grabitz (FCM Experts) – Analytical test methods to assess NIAS

17.00 – 17.25: Luis Quirós-Guerrero (Nestlé) – Advanced Computational Spectral Strategies for (unknown) NIAS Identification in Packaging Materials

17.30 – 17.55: Christian Kirchnawy (OFI) – Use of HPTLC and bioassays to assess FCM extracts

18.00 – 18.10: Wrap-up durch die Hochschule Campus Wien

Gemeinsame Lösungen für sichere und nachhaltige Verpackungen im Fokus

„Mit dieser dritten Ausgabe unseres Symposiums schaffen wir erneut eine Plattform für den internationalen Austausch zu aktuellen Sicherheitsfragen rund um Verpackungsmaterialien. Die Vielfalt der Perspektiven – von Regulierungsbehörden über Industrie bis hin zur Forschung – zeigt, wie wichtig gemeinsame Lösungen für sichere, nachhaltige Verpackungen sind“, sagt Lukas Prielinger, Senior Lecturer im Fachbereich Verpackungs- und Ressourcenmanagement der Hochschule Campus Wien und Organisator des Symposiums.

Weitere Details zum Symposium

Die Teilnahmegebühr beträgt 350 Euro, Studierende können zum Preis von 175 Euro teilnehmen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Symposium online zu verfolgen. Weitere Informationen und die Anmeldung finden sich hier. Die Veranstaltung wird organisiert von der Hochschule Campus Wien in Kooperation mit OFI – Österreichisches Forschungsinstitut für Chemie und Technik. Wir danken unseren Sponsor*innen KC Kunststoff Cluster, ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur, Labthink und Xenometrix. Das Symposium findet auf Englisch statt.

Presse und Akkreditierung:

Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen, am Symposium kostenfrei teilzunehmen. Wir bitten um Akkreditierung an [email protected]

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.hcw.ac.at/pressroom