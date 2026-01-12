  • 12.01.2026, 18:33:02
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FPÖ-Schnabel: „Mercosur ist Realität – ÖVP hat Bauern verraten“

Schluss mit Doppelgleisigkeit: ÖVP muss jetzt endlich Farbe bekennen

Sankt Pölten (OTS) - 

„Während Österreichs Bauern mit strengsten Auflagen, Verboten und ausufernder Bürokratie regelrecht schikaniert werden, öffnet die Bundesregierung gemeinsam mit Brüssel Tür und Tor für Billigimporte aus Mercosur-Staaten“, so FPÖ Niederösterreich Landwirtschaftssprecher LAbg. Alexander Schnabel.

Mercosur und die ÖVP seien schuld am Bauernsterben. „Die ÖVP hat die Bauern schlicht und ergreifend verraten“, stellt Schnabel klar.

„Dass in den Mercosur Staaten mit Praktiken produziert wird, welche in der EU längst verboten sind, ist mittlerweile völlig klar. Das ist kein fairer Wettbewerb – das ist bewusste Zerstörung unserer Landwirtschaft“, stellt Schnabel klar. „Die EU misst mit zweierlei Maß: Strenge Regeln für unsere Bauern, völlige Gleichgültigkeit bei Importen. Diese Doppelmoral gefährdet die Gesundheit der Menschen und ruiniert unsere bäuerlichen Familienbetriebe“, so Schnabel.

Besonders Niederösterreich sei massiv betroffen: „Mercosur ist jetzt Realität – dank einer untätigen Bundesregierung und eines völlig entkoppelten EU-Systems. Für viele Betriebe bedeutet das das wirtschaftliche Aus. Wenn nicht sofort gegengesteuert wird, droht der vollständige Exodus der niederösterreichischen Landwirtschaft. Die ÖVP muss jetzt Farbe bekennen.“

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