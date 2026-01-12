UNOS fordern Bundesregierung auf: Faire Strompreise für alle energieintensiven Unternehmen – nicht nur für die Industrie

Wien (OTS) -

Am morgigen Dienstag kommt die Bundesregierung zusammen, um zentrale Punkte der bevorstehenden Industriestrategie zu besprechen. Für UNOS – Unternehmerisches Österreich ist klar: „Es ist wichtig, dass endlich eine Industriestrategie auf den Tisch kommt. Gleichzeitig darf dabei aber nicht vergessen werden: Viele energieintensive Unternehmen außerhalb der klassischen Industrie – wie Bäckereien, Handwerksbetriebe oder Bergbau – sind ebenfalls stark belastet. Ein wettbewerbsfähiger Strompreis ist eine zentrale Voraussetzung, damit der gesamte Wirtschaftsstandort gestärkt wird“, betont UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

Während die Bundesregierung über gezielte Entlastungen für einzelne Industrien diskutiert, bleiben zahlreiche energieintensive Betriebe auf hohen Kosten sitzen. „Wenn jetzt über günstigere Strompreise gesprochen wird, dann muss das für alle Unternehmen mit hohem Energieanteil gelten – nicht nur für einzelne Industrien oder staatsnahe Großunternehmen“, so Bernhard. „Eine Politik der Ausnahmen verzerrt den Wettbewerb und schafft neue Ungerechtigkeiten.“

Dass der Verbund ab März die Strompreise für private Haushalte deutlich senkt, zeigt, dass Spielräume vorhanden sind. „Umso unverständlicher ist es, warum Betriebe weiterhin stark belastet bleiben. Wer den Wirtschaftsstandort ernst nimmt, muss jetzt auch die energieintensiven Unternehmen umfassend entlasten“, ergänzt Bernhard.

Philipp Stoiber, Bäcker und Konditor aus Laa an der Thaya, berichtet: „Als Bäckerei sind wir von den hohen Energiepreisen massiv betroffen. Energie ist ein zentraler Kostenfaktor in unserer täglichen Produktion und macht rund 10 % unseres Umsatzes aus. Dazu kommen noch die hohen Lohn- und Lohnnebenkosten, die in einer handwerklichen Bäckerei ebenfalls stark ins Gewicht fallen. Wenn Entlastungen kommen, müssen sie auch Betriebe wie unseren erreichen – denn da zählt jeder Cent.“

Auch der Rohstoffbereich ist betroffen: Engelbert Pürrer, Geschäftsführer der Aspanger Bergbau und Mineralwerke, stellt fest: „Unsere Energiekostentangente ist höher als jene vieler bekannter Stahlwerke. Trotzdem droht, dass nur ausgewählte Branchen von einem besonders begünstigten Strompreis profitieren. Gerade der Rohstoffbereich erlebt aktuell eine Renaissance und hat strategische Bedeutung für den gesamten Wirtschaftsstandort.“

„Ein wettbewerbsfähiger Strompreis ist kein Sonderwunsch einzelner Branchen – er ist eine Grundvoraussetzung für unternehmerisches Arbeiten in Österreich. Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, Lösungen zu liefern, die alle energieintensiven Unternehmen berücksichtigen und den Standort insgesamt stärken“, fasst Bernhard abschließend zusammen.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.