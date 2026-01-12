SPAR ruft vorsorglich „DESPAR PREMIUM Pistaziencreme 200g“ zurück

Salzburg (OTS) -

Bei der „DESPAR PREMIUM Pistaziencreme 200g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 29.10.2026 und der Chargennummer 7365-122251116 wurde eine mögliche mikrobiologische Verunreinigung festgestellt. Aus diesem Grund ruft SPAR vorsorglich die „DESPAR PREMIUM Pistaziencreme 200g“ mit dem obigen Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer zurück. Die betroffene Ware mit dem MHD 29.10.2026 und der Chargennummer 7365-122251116 wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Kund:innen werden aufgefordert die „DESPAR PREMIUM Pistaziencreme 200g“ mit dem MHD 29.10.2026 und der Chargennummer 7365-122251116 nicht zu konsumieren. Alle anderen DESPAR PREMIUM-Produkte beziehungsweise Pistaziencremes anderer Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

Alle Kund:innen, die das betroffene Produkt gekauft haben, können dieses selbstverständlich im nächstgelegenen SPAR-, EUROSPAR- sowie INTERSPAR-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Kund:innen, die dazu eine Frage haben, können sich gerne beim Kundenservice unter [email protected] oder unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 22 11 20 informieren.