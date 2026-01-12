- 12.01.2026, 15:55:32
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„Pro und Contra“: Erst Venezuela, dann Grönland – Wie weit geht Trump? Morgen, um 22:40 Uhr auf PULS 4 & JOYN
Es diskutieren Marie-Agnes Strack-Zimmermann, George Weinberg, Sandra Navidi und Ralph Schöllhammer über die Machtpolitik des US-Präsidenten.
Im ersten „Pro und Contra“ des Jahres treffen unter anderem der US-Republikaner George Weinberg und die EU-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufeinander.
Die Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte zu Jahresbeginn war erst der Auftakt Donald Trumps aggressiver Außenpolitik. Nun bekräftigt der US-Präsident seine Besitzansprüche auf die Arktis-Insel Grönland. Ein Plan, den er notfalls militärisch umsetzen will, um die US-Sicherheitsinteressen gegen Russland und China zu verteidigen. Die EU und die europäischen NATO-Partner sind alarmiert und reagieren mit hektischer Diplomatie.
Scharfe Drohungen richtet Trump auch an andere Staaten wie Kolumbien, Kuba und Mexiko. Und auch im Iran will sich der US-Präsident anlässlich der aktuellen Proteste einmischen.
Wie weit geht Trumps “America first”-Politik? Wie soll Europa auf die Expansionsfantasien ihres NATO-Partners reagieren? Was bedeutet das US-Vorgehen für die Weltordnung?
Diese und andere Fragen diskutieren Marie-Agnes Strack-Zimmermann, George Weinberg, Sandra Navidi und Ralph Schöllhammer um 22:40 Uhr auf PULS 4 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.
Gäste:
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, EU-Parlamentarierin aus Deutschland und Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses
George Weinberg, Vorsitzender, Republicans Overseas Germany
Sandra Navidi, US-Expertin und Autorin, u.a. „Die DNA der USA“
Ralph Schöllhammer, Politologe, Mathias Corvinus Collegium in Budapest
Moderation:
Gundula Geiginger
PRO UND CONTRA
Dienstag, 13. Jänner 2026
22:40 Uhr auf PULS 4 & JOYN
Rückfragen & Kontakt
ProsiebenSat.1 PULS 4
Samira Pichler
E-Mail: [email protected]
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