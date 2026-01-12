  • 12.01.2026, 15:55:32
  • /
  • OTS0112

„Pro und Contra“: Erst Venezuela, dann Grönland – Wie weit geht Trump? Morgen, um 22:40 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Es diskutieren Marie-Agnes Strack-Zimmermann, George Weinberg, Sandra Navidi und Ralph Schöllhammer über die Machtpolitik des US-Präsidenten.

Wien (OTS) - 

Im ersten „Pro und Contra“ des Jahres treffen unter anderem der US-Republikaner George Weinberg und die EU-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufeinander.

Die Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte zu Jahresbeginn war erst der Auftakt Donald Trumps aggressiver Außenpolitik. Nun bekräftigt der US-Präsident seine Besitzansprüche auf die Arktis-Insel Grönland. Ein Plan, den er notfalls militärisch umsetzen will, um die US-Sicherheitsinteressen gegen Russland und China zu verteidigen. Die EU und die europäischen NATO-Partner sind alarmiert und reagieren mit hektischer Diplomatie.

Scharfe Drohungen richtet Trump auch an andere Staaten wie Kolumbien, Kuba und Mexiko. Und auch im Iran will sich der US-Präsident anlässlich der aktuellen Proteste einmischen.

Wie weit geht Trumps “America first”-Politik? Wie soll Europa auf die Expansionsfantasien ihres NATO-Partners reagieren? Was bedeutet das US-Vorgehen für die Weltordnung?

Diese und andere Fragen diskutieren Marie-Agnes Strack-Zimmermann, George Weinberg, Sandra Navidi und Ralph Schöllhammer um 22:40 Uhr auf PULS 4 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, EU-Parlamentarierin aus Deutschland und Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses
George Weinberg, Vorsitzender, Republicans Overseas Germany
Sandra Navidi, US-Expertin und Autorin, u.a. „Die DNA der USA“
Ralph Schöllhammer, Politologe, Mathias Corvinus Collegium in Budapest

Moderation:
Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA
Dienstag, 13. Jänner 2026
22:40 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Rückfragen & Kontakt

ProsiebenSat.1 PULS 4
Samira Pichler
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

PULS 4

Rückfragen & Kontakt

ProsiebenSat.1 PULS 4
Samira Pichler
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright