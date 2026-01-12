„Pro und Contra“: Erst Venezuela, dann Grönland – Wie weit geht Trump? Morgen, um 22:40 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Im ersten „Pro und Contra“ des Jahres treffen unter anderem der US-Republikaner George Weinberg und die EU-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann aufeinander.

Die Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte zu Jahresbeginn war erst der Auftakt Donald Trumps aggressiver Außenpolitik. Nun bekräftigt der US-Präsident seine Besitzansprüche auf die Arktis-Insel Grönland. Ein Plan, den er notfalls militärisch umsetzen will, um die US-Sicherheitsinteressen gegen Russland und China zu verteidigen. Die EU und die europäischen NATO-Partner sind alarmiert und reagieren mit hektischer Diplomatie.

Scharfe Drohungen richtet Trump auch an andere Staaten wie Kolumbien, Kuba und Mexiko. Und auch im Iran will sich der US-Präsident anlässlich der aktuellen Proteste einmischen.

Wie weit geht Trumps “America first”-Politik? Wie soll Europa auf die Expansionsfantasien ihres NATO-Partners reagieren? Was bedeutet das US-Vorgehen für die Weltordnung?

Diese und andere Fragen diskutieren Marie-Agnes Strack-Zimmermann, George Weinberg, Sandra Navidi und Ralph Schöllhammer um 22:40 Uhr auf PULS 4 bei Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, EU-Parlamentarierin aus Deutschland und Vorsitzende des EU-Verteidigungsausschusses

George Weinberg, Vorsitzender, Republicans Overseas Germany

Sandra Navidi, US-Expertin und Autorin, u.a. „Die DNA der USA“

Ralph Schöllhammer, Politologe, Mathias Corvinus Collegium in Budapest

Moderation:

Gundula Geiginger

PRO UND CONTRA

Dienstag, 13. Jänner 2026

22:40 Uhr auf PULS 4 & JOYN