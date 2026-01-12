  • 12.01.2026, 15:45:33
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  • OTS0111

KULTURFORMAT mit neuer Geschäftsführerin Heike Fischer

Heike Fischer, neue Geschäftsführerin von KULTURFORMAT
Wien (OTS) - 

KULTURFORMAT, Österreichs führender Spezialist für Außenwerbung im Kulturbereich, startet mit einer personellen Veränderung ins neue Jahr: Heike Fischer übernimmt mit Jänner 2026 die Geschäftsführung des Unternehmens. Sie folgt auf Daniela Grill, die KULTURFORMAT maßgeblich geprägt hat und das Unternehmen nach 26 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Heike Fischer bringt eine langjährige Erfahrung in Medien, Marketing und Sales mit. Zuletzt leitete sie die Business Unit „Retail Media“ bei Gewista und verantwortete den Ausbau von mehr als 100 digitalen City Lights in Österreichs größten Shopping-Centern. Davor war sie als selbständige Agenturleiterin sowie in internationalen Konzernen in Österreich und Osteuropa tätig.

Das Ziel bei KULTURFORMAT bleibt jedoch unverändert: vielfältige, attraktive und leistbare Kulturwerbung für jede Bühnevom kleinen Happening bis zum großen Event. Als Full-Service-Partner begleitet KULTURFORMAT ihre Kund:innen durch den gesamten Prozess: vom Erstgespräch über die Mediaplanung und Produktion bis zum finalen Aushang im öffentlichen Raum.

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