AVISO: Pressekonferenz zur Einführung der neuen Dachmarke Expertis Gruppe

Linz (OTS) -

Unter dem Motto „Jobready – Beschäftigung, aber besser.“ präsentieren wir unseren neuen Marktauftritt und zeigen, wie wir gemeinsam Fachkräfte zukunftssicher für die Bedürfnisse der Wirtschaft qualifizieren.

Datum: Donnerstag, 22.01.2026, Einlass 09:00 Uhr / Beginn 09:30 Uhr

Ort: Muldenstraße 5, 4020 Linz, Headquarter Expertis Gruppe, Raum M1&M2 im 4 Stock.

Format: Presse vor Ort + Q&A

Folgende Teilnehmer:innen sind am Podium vertreten:

Manfred Bauer, MBA – CEO der Expertis Gruppe

Ing. Thomas Bründl – CEO von Starlim Sterner

Landesrat Dr. Christian Dörfel – Soziallandesrat (OÖ)

Stadtrat Prof. Dr. Thomas Gegenhuber – Stadtrat für Wirtschaft, Innovation und Finanzen

Iris Schmidt, MA – AMS-Landesgeschäftsführerin

Andreas Stangl – AK OÖ Präsident

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme und bitten um Ihre kurze Rückmeldung bis spätestens 20. Jänner per E-Mail an [email protected]

Pressekonferenz zur Dachmarkeneinführung: BBRZ GRUPPE wird zu Expertis Gruppe

Unter dem Motto „Jobready – Beschäftigung, aber besser.“ präsentieren wir unseren neuen Marktauftritt und zeigen, wie wir gemeinsam Fachkräfte zukunftssicher für die Bedürfnisse der Wirtschaft qualifizieren.

Datum: 22.01.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Expertis Headquarter

Muldenstraße 5

4020 Linz

Österreich