- 12.01.2026, 15:10:32
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- OTS0106
AVISO: Pressekonferenz zur Einführung der neuen Dachmarke Expertis Gruppe
Neuer Markenauftritt und strategische Neuausrichtung der Expertis Gruppe (vormals BBRZ GRUPPE)
Unter dem Motto „Jobready – Beschäftigung, aber besser.“ präsentieren wir unseren neuen Marktauftritt und zeigen, wie wir gemeinsam Fachkräfte zukunftssicher für die Bedürfnisse der Wirtschaft qualifizieren.
Datum: Donnerstag, 22.01.2026, Einlass 09:00 Uhr / Beginn 09:30 Uhr
Ort: Muldenstraße 5, 4020 Linz, Headquarter Expertis Gruppe, Raum M1&M2 im 4 Stock.
Format: Presse vor Ort + Q&A
Folgende Teilnehmer:innen sind am Podium vertreten:
- Manfred Bauer, MBA – CEO der Expertis Gruppe
- Ing. Thomas Bründl – CEO von Starlim Sterner
- Landesrat Dr. Christian Dörfel – Soziallandesrat (OÖ)
- Stadtrat Prof. Dr. Thomas Gegenhuber – Stadtrat für Wirtschaft, Innovation und Finanzen
- Iris Schmidt, MA – AMS-Landesgeschäftsführerin
- Andreas Stangl – AK OÖ Präsident
Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme und bitten um Ihre kurze Rückmeldung bis spätestens 20. Jänner per E-Mail an [email protected]
Pressekonferenz zur Dachmarkeneinführung: BBRZ GRUPPE wird zu Expertis Gruppe
Unter dem Motto „Jobready – Beschäftigung, aber besser.“ präsentieren wir unseren neuen Marktauftritt und zeigen, wie wir gemeinsam Fachkräfte zukunftssicher für die Bedürfnisse der Wirtschaft qualifizieren.
Datum: 22.01.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Expertis Headquarter
Muldenstraße 5
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Expertis Gruppe
Roman Weiss, MA
Telefon: +43 664 88 35 6612
E-Mail: [email protected]
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