  • 12.01.2026, 15:10:32
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  • OTS0106

AVISO: Pressekonferenz zur Einführung der neuen Dachmarke Expertis Gruppe

Neuer Markenauftritt und strategische Neuausrichtung der Expertis Gruppe (vormals BBRZ GRUPPE)

Linz (OTS) - 

Unter dem Motto „Jobready – Beschäftigung, aber besser.“ präsentieren wir unseren neuen Marktauftritt und zeigen, wie wir gemeinsam Fachkräfte zukunftssicher für die Bedürfnisse der Wirtschaft qualifizieren.

Datum: Donnerstag, 22.01.2026, Einlass 09:00 Uhr / Beginn 09:30 Uhr

Ort: Muldenstraße 5, 4020 Linz, Headquarter Expertis Gruppe, Raum M1&M2 im 4 Stock.

Format: Presse vor Ort + Q&A

Folgende Teilnehmer:innen sind am Podium vertreten:

  • Manfred Bauer, MBA – CEO der Expertis Gruppe
  • Ing. Thomas Bründl – CEO von Starlim Sterner
  • Landesrat Dr. Christian Dörfel – Soziallandesrat (OÖ)
  • Stadtrat Prof. Dr. Thomas Gegenhuber – Stadtrat für Wirtschaft, Innovation und Finanzen
  • Iris Schmidt, MA – AMS-Landesgeschäftsführerin
  • Andreas Stangl – AK OÖ Präsident

Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme und bitten um Ihre kurze Rückmeldung bis spätestens 20. Jänner per E-Mail an [email protected]

Pressekonferenz zur Dachmarkeneinführung: BBRZ GRUPPE wird zu Expertis Gruppe

Unter dem Motto „Jobready – Beschäftigung, aber besser.“ präsentieren wir unseren neuen Marktauftritt und zeigen, wie wir gemeinsam Fachkräfte zukunftssicher für die Bedürfnisse der Wirtschaft qualifizieren.

Datum: 22.01.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Expertis Headquarter
Muldenstraße 5
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Expertis Gruppe
Roman Weiss, MA
Telefon: +43 664 88 35 6612
E-Mail: [email protected]

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[Donnerstag, 22.01.2026, 09:30]

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