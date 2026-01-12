- 12.01.2026, 15:07:32
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„Zwischen Sparzwang und Reformdruck: Gelingt der Koalition die Wende?“: „ZIB Talk“ mit Simone Stribl
Am 13. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Mit einer Regierungsklausur startet die Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ins neue Jahr – und steht dabei unter massivem Erwartungsdruck. Angesichts angespannter Budgets, hoher Preise und verhaltener Konjunktur stellt sich die zentrale Frage: Wie kann die Regierung die wirtschaftliche Lage stabilisieren und das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen? Gelingt es ihr, die Stimmung im Land zu heben, die Teuerung wirksam zu bremsen und neue Arbeitsplätze zu schaffen? Wagt die Koalition jetzt tatsächlich tiefgreifende Strukturreformen – oder bleibt es bei vorsichtigen Kurskorrekturen? Darüber diskutieren bei Simone Stribl am Dienstag, dem 13. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON im „ZIB Talk“:
Nico Marchetti
Generalsekretär ÖVP
Julia Herr
stv. Klubobfrau SPÖ
Douglas Hoyos
Generalsekretär NEOS
Stefan Kaineder
stv. Bundessprecher Die Grünen
Andreas Mölzer
FPÖ-naher Publizist
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