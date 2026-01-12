IV: Deutscher Industriestrompreis erhöht Handlungsbedarf für Österreich

Wien (OTS) -

Die österreichische Industrie steht weiterhin vor großen Herausforderungen. Hohe Energiepreise, ein intensiver internationaler Wettbewerb und eine anhaltende Investitionszurückhaltung belasten Wertschöpfung und Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund unterstreicht die Industriellenvereinigung (IV), dass das Vorhaben eines Industriestrompreises in Deutschland den Handlungsbedarf auch in Österreich erhöht. „Wenn zentrale Wettbewerber ihre Unternehmen gezielt entlasten, müssen wir sicherstellen, dass heimische Betriebe im internationalen Vergleich nicht ins Hintertreffen geraten“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Aus Sicht der IV sind daher zwei Maßnahmen zentral. Erstens muss Österreich einen Industriestrompreis nach deutschem Vorbild einführen, der zeitlich befristet, zielgerichtet und auf stromintensive, international exponierte Unternehmen fokussiert ist. Zweitens muss die Strompreiskompensation konsequent genutzt werden. Für 2025 und 2026 ist eine Strompreiskompensation light vorgesehen, mit einem Volumen von jeweils 75 Millionen Euro. „Dieses Instrument sollte jedoch auf das europarechtlich mögliche Volumen ausgeweitet und jedenfalls bis 2030 verlängert werden, wie dies in den allermeisten europäischen Ländern der Fall ist“, so Neumayer und weiter: „Nur mit vergleichbaren Rahmenbedingungen können Investitionen im Land gehalten und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert werden.“

„Sinkende Energiepreise in Deutschland sind gut für deutsche Unternehmen. Für österreichische Betriebe entsteht dadurch aber zusätzlicher Anpassungsdruck“, so Neumayer. In einer Phase, in der die heimische Industrie bereits seit mehreren Jahren mit einer schwachen Konjunktur konfrontiert ist, kommen stabilen und verlässlichen Rahmenbedingungen besondere Bedeutung zu.