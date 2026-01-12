Staatssekretärin Schmidt begrüßt angekündigte Verbund-Tarifsenkung

Wien (OTS) -

Staatssekretärin und Regierungskoordinatorin Michaela Schmidt begrüßt die Tarifsenkung bei Strom durch den teilstaatlichen Stromkonzern Verbund. Verbund-Chef Michael Strugl hatte heute angekündigt, ab März einen Stromtarif mit einem Preis unter 10 Cent pro Kilowattstunde für Haushalte und Gewerbe anzubieten.

„In den letzten Jahren haben sich die Börsen- bzw. Verkaufspreise für Strom völlig von den Produktionskosten abgekoppelt. Durch die hohen Strompreise sind Milliarden Euro aus den Haushalten, dem Gewerbe und der Industrie in Rücklagen und Gewinne der Energiebranche gewandert. Die massive Inflationsspirale der vergangenen Jahre hatte ihren Ausgang bei den hohen Energiepreisen“, erklärt Staatssekretärin Schmidt.

„Ich freue mich sehr darüber, dass man beim Verbund nun erkannt hat, dass die Preise nach unten müssen. 10 Cent pro Kilowattstunde sind ein fairer Preis für Österreich und eine deutliche Entlastung für die Österreicher:innen“, so Schmidt. Die Regierungskoordinatorin erwartet nun, dass weitere Energieversorger nachziehen.

Entlastung für Haushalte wichtigste Priorität

Die Entlastung der Haushalte und das Einbremsen der Inflation seien die wichtigsten Aufgaben der Energiepolitik, so Schmidt. Der neue Verbund-Tarif sei ein wichtiger Schritt zur Entlastung, ein Durchschnittshaushalt würde sich 200 Euro pro Jahr ohne Steuern ersparen. Nach der Senkung von Netzabgaben und dem Beschluss des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes wird die Regierung nun weiter am Energiepreis-Krisenmechanismus arbeiten. Ziel dabei bleibe ein generelles Preisniveau von maximal 10 Cent pro Kilowattstunde (Arbeitspreis netto).