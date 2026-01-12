Mühlviertel setzt auf Radkultur als touristisches Highlight 2026

Bad Leonfelden (OTS) -

Velorama Mühlviertel bildet das Herzstück der touristischen Highlights 2026 und wird ergänzt durch neue Pilgerwege sowie Angebote zur regionalen Bio-Kulinarik. Die Schwerpunkte werden unter anderem auf der Ferienmesse in Wien vorgestellt.

Velorama richtet sich an Gravel- und Rennradfahrerinnen und -fahrer. Es steht für Radfahren und Panorama, für verkehrsarme Nebenstraßen, Schotterwege sowie sanfte und fordernde Hügel. Das Gelände bietet sportliche Herausforderung, ermöglicht aber zugleich genussvolles Unterwegssein.

Das Projekt geht über klassische Tourismusangebote hinaus. Basis ist eine Kooperation aus 21 Partnerbetrieben in Hotellerie sowie weiteren Partnern aus Gastronomie, Sporthandel, Werkstätten und Service. Gemeinsam entsteht ein System aus Infrastruktur, Streckenqualität und regionaler Wertschöpfung. Velorama verbindet die Authentizität des Mühlviertels mit internationalem Bike-Lifestyle. Abseits alpiner Klischees liegt der Fokus auf echter Landschaft und einem lokalen Netzwerk für Radbegeisterte. Insgesamt stehen 108 Touren mit knapp 9.000 Kilometern und über 160.000 Höhenmetern zur Verfügung.

Neben dem Radfahren baut das Mühlviertel sein Pilgerangebot aus. Eine neue Broschüre stellt die sieben Pilgerwege der Region vor. Im Frühjahr 2026 wird der Wilheringer Pilgerweg eröffnet. Der 132 Kilometer lange Weg führt in sechs Etappen von der Donau zur Moldau und verbindet zwölf Gemeinden von Oberösterreich bis nach Südböhmen.

Auch die Kulinarik wird weiterentwickelt. Im Projekt Bio.Genuss Mühlviertel-Donau öffnen 13 Bio-Betriebe ihre Höfe für Besucherinnen und Besucher. Sie geben Einblick in biologische Landwirtschaft, Verarbeitung und Handwerk. Mehr als 20 Partner aus Gastronomie und Hotellerie binden regionale Bio-Produkte aktiv in ihr Angebot ein. Dadurch wird Herkunft und Qualität sichtbar und nachvollziehbar.

Mit Velorama als Kernprojekt zeigt das Mühlviertel seine touristischen Highlights 2026 – sportliche Radwege, Pilgerangebote und regionale Qualität bilden ein vielfältiges Angebot für Besucherinnen und Besucher.