  • 12.01.2026, 13:09:32
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Mediengruppe ÖSTERREICH wird zur oe24 Media Group

Neuer Name und neues Logo für Firmengruppe von oe24.at, oe24.TV, oe24 Radio und den Tageszeitungen oe24 & ÖSTERREICH

Wien (OTS) - 

Im Jahr 2026 feiern oe24 und ÖSTERREICH ihr 20-jähriges Jubiläum. Rechtzeitig zum Jubiläum ändert sich auch der Firmenname: Die Mediengruppe ÖSTERREICH wird zur oe24 Media Group.

Unter der neuen Dachmarke oe24 Media Group sind künftig die Medienaktivitäten von oe24.at, oe24.TV, oe24 Radio und den Tageszeitungen oe24 & ÖSTERREICH gebündelt. Die Marke oe24 bildet künftig die Multi-Channel-Strategie in Online, TV, Print und Radio ab und rückt damit noch mehr in den Mittelpunkt.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Der neue Name und das neue Logo sind der nächste Schritt in unserer konsequenten digitalen Transformation von einem klassischen Print-Medienhaus zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich. Die oe24 Media Group ist die logische Weiterentwicklung unserer 360-Grad-Markenstrategie mit der Kernmarke oe24 in Online, TV, Print und Radio.“

Rückfragen & Kontakt

Mediengruppe Österreich GmbH
Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oe24.at

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