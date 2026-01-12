SWV NÖ-Thomas Schaden: „Gleicher Strompreis für alle: Kleine Betriebe brauchen faire Entlastung“

Wien/St. Pölten (OTS) -

„Die Industrie bekommt dieses und nächstes Jahr einen Strombonus. Von verschiedenen Seiten wird nun zusätzlich gefordert, dass diese Betriebe nach deutschem Vorbild nur 5 Cent pro Kilowattstunde bezahlen sollen“, erklärt Thomas Schaden, der Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ. „Die Industrie soll dadurch wettbewerbsfähig bleiben – genau dasselbe Problem haben aber auch kleine Unternehmen, auf die darf jetzt nicht vergessen werden“, verlangt Schaden.

„Auch KMU, also kleine und mittlere Betriebe, haben hohe Energiekosten, nicht nur die großen. Und in Relation wirken sich die hohen Energiepreise für Tischlereien, Restaurants und Bäckereien genauso belastend aus, inklusive für die Nahversorgung und Arbeitsplätze in den Regionen“, gibt Thomas Schaden zu bedenken. „Die kleinen und mittleren Betriebe tragen unsere Wirtschaft, deswegen sollen sie genau dieselben Erleichterungen bekommen wie die Industrie!“