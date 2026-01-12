  • 12.01.2026, 12:47:02
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  • OTS0087

AVISO PK 26.1.2026, 10 Uhr: Das Weltmuseum Wien lädt zur Jahrespressekonferenz

Wien (OTS) - 

Das Weltmuseum Wien lädt am Montag, 26. Jänner 2026, 10 Uhr zur Jahrespressekonferenz ein, bei der Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands und Claudia Banz, Direktorin des Weltmuseums Wien, im Gespräch mit Vanessa Spanbauer einen Ausblick auf die Ausstellungs- und Veranstaltungshighlights 2026 geben.


DATUM/ORT: Montag, 26. Jänner 2026, 10 Uhr
Weltmuseum Wien, Neue Hofburg, Heldenplatz, WMW Forum, 1010 Wien

MIT: Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM-Museumsverbands und Claudia Banz, Direktorin des Weltmuseum Wien im Gespräch mit Vanessa Spanbauer

ANMELDUNG: Wir bitten um Ihre Anmeldung unter [email protected]. Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme nur mit bestätigter Akkreditierung möglich ist.


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Jahrespressekonferenz des Weltmuseums Wien

Ausstellungs- und Programmhighlights 2026 im Weltmuseum Wien

Datum: 26.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Weltmuseum Wien, WMW Forum
Heldenplatz, Neue Hofburg
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Weltmuseum Wien
Mag. Dr. Wolfgang Lamprecht (ext. Leitung)
Mag. Sarah Aistleitner
Tanja Stigler
Telefon: +43 1 525 24 - 4025 / - 4019
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KHM

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Anhang

[Montag, 26.01.2026, 10:00]

Weltmuseum Wien

Rückfragen & Kontakt

Weltmuseum Wien
Mag. Dr. Wolfgang Lamprecht (ext. Leitung)
Mag. Sarah Aistleitner
Tanja Stigler
Telefon: +43 1 525 24 - 4025 / - 4019
E-Mail: [email protected]

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