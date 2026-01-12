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EINLADUNG IV-Pressekonferenz zum Jahresauftakt, 15. Jänner 2026, 10:00 Uhr

Mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer

Wien (OTS) - 

Die Lage für die österreichische Industrie bleibt trotz erster Anzeichen einer leichten Erholung für 2026 weiterhin herausfordernd. Hohe Kosten für Arbeit, Bürokratie und Energie belasten die heimischen Unternehmen massiv, deren Wettbewerbsfähigkeit weiter schwindet. Der produzierende Sektor befindet sich weiterhin im dritten Jahr der Rezession und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verlangt nach fundierten Antworten und Strategien.

Ein zentraler Baustein dafür ist die von der Bundesregierung geplante Industriestrategie, die Leitlinien und konkrete Maßnahmen zur Stärkung des Industriestandorts darstellen soll. Als strategischer Orientierungsrahmen soll sie maßgeblich dazu beitragen, wie zukünftige wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen und priorisiert werden.

Wir dürfen Sie daher herzlich zu unserer Pressekonferenz zum Jahresauftakt einladen:

Donnerstag, 15. Jänner 2026, 10:00 Uhr
IV-Media Center, Haus der Industrie

Ihre Gesprächspartner sind:

Georg Knill, IV-Präsident

Christoph Neumayer, IV-Generalsekretär

Wir freuen uns, Sie oder eine Vertreterin bzw. einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen und ersuchen um Anmeldung unter: [email protected]

Es gibt auch die Möglichkeit, die Pressekonferenz via Livestream zu verfolgen.

EINLADUNG IV-Pressekonferenz zum Jahresauftakt, 15. Jänner, 10:00 Uhr

Mit IV-Präsident Georg Knill und IV-Generalsekretär Christoph Neumayer

Datum: 15.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

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[Donnerstag, 15.01.2026, 10:00]

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