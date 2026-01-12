Raiffeisen zeichnet Projekte für mehr gesellschaftliches Engagement aus

Wien (OTS) -

Der Österreichische Raiffeisenverband (ÖRV) vergibt heuer das zweite Mal den sogenannten „Raiffeisen Genius Award“ für Projekte und Menschen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen und so den Zusammenhalt in der Bevölkerung stärken.

Mit diesem österreichweiten Wettbewerb zeichnet der ÖRV bestehende Projekte aus, die durch Kooperation und Engagement das Miteinander stärken. Ob Nachbarschaftsinitiativen, sozialen Netzwerke, kulturelle Projekte oder gemeinschaftlich organisierte Versorgungsmodelle – gesucht werden Projekte für gesellschaftlichen Zusammenhalt, die ihre Region und die Menschen, die dort leben, nachhaltig unterstützen.

„Raiffeisen steht wie keine andere Unternehmensgruppe für sozialen Zusammenhalt und für gesellschaftliche Verantwortung. Als Partner von über 5.500 Sportvereinen und 4.900 Kulturprojekten investieren wir jährlich 56 Millionen Euro in Sponsoring, Spenden und regionale Initiativen. Mit dem Raiffeisen Genius Award 2026 holen wir Projekte vor den Vorhang, die für mehr Miteinander in den Regionen sorgen. Dieses gesellschaftliche Engagement wollen wir sichtbar machen und mit attraktiven Preisgeldern fördern“, erläutert ÖRV-Generalsekretär Johannes Rehulka die Gründe für diesen Innovationspreis.

„Menschen in den Regionen nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, packen gemeinsam an und entfalten WIR-KRAFT – die Kraft, die Regionen stärkt, Zukunft gestaltet und für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt. Genau diesem Engagement wollen wir eine Bühne geben“, ergänzt Manuel Hanselmann, Leiter der Stabstelle „Kompetenzzentrum Genossenschaft“ im ÖRV.

Ab sofort können Teams ab mindestens zwei Personen oder juristische Personen, also beispielsweise Unternehmen oder Vereine, bestehende Projekte für den heurigen Raiffeisen Genius Award einreichen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Region stärken und eine hohe Innovationskraft aufweisen. Eine Jury entscheidet schließlich über die drei Gewinner des Awards, die jeweils mit 10.000 Euro prämiert werden. Weitere Informationen und die detaillierten Teilnahmebedingungen sind unter www.raiffeisengeniusaward.at zu finden.