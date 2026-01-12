Anmelde-Start für das Internationale Wiener Motorensymposium 2026 am 14.1.

Wien (OTS) -

Ab übermorgen Mittwoch, 14. Januar 2026, ist das Anmelde-Portal für das 47. Internationale Wiener Motorensymposium, https://wiener-motorensymposium.at/anmeldung, geöffnet. Das Symposium, zu dem mehr als 1.000 Gäste aus mehr als 20 Nationen, darunter Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Kanada, Korea, Schweden, Türkei, UK oder USA teilnehmen werden, findet von 22. bis 24. April 2026 in der Wiener Hofburg statt.

Im Mittelpunkt stehen Innovations-Schwerpunkte wie z.B. effiziente Hybride, neue Elektro-Antriebe, aber auch Komponenten wie Radnabenmotor in der Serie oder Hochleistungs-Hybride. Veranstalter Prof. Dr. Bernhard Geringer, TU Wien und Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik: „Es geht um die Erhöhung der Gesamteffizienz mit der Systemintegration von Verbrennungsmotoren und verbesserten E-Motoren, aber auch um Wasserstoff- und E-Fuel-Konzepte für spezifische Anwendungen oder die Lebenszyklusbewertung als künftiger Maßstab für die CO₂-Reduzierung.“

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