  • 12.01.2026, 10:56:02
  • /
  • OTS0057

Anmelde-Start für das Internationale Wiener Motorensymposium 2026 am 14.1.

Wien (OTS) - 

Ab übermorgen Mittwoch, 14. Januar 2026, ist das Anmelde-Portal für das 47. Internationale Wiener Motorensymposium, https://wiener-motorensymposium.at/anmeldung, geöffnet. Das Symposium, zu dem mehr als 1.000 Gäste aus mehr als 20 Nationen, darunter Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Kanada, Korea, Schweden, Türkei, UK oder USA teilnehmen werden, findet von 22. bis 24. April 2026 in der Wiener Hofburg statt.

Im Mittelpunkt stehen Innovations-Schwerpunkte wie z.B. effiziente Hybride, neue Elektro-Antriebe, aber auch Komponenten wie Radnabenmotor in der Serie oder Hochleistungs-Hybride. Veranstalter Prof. Dr. Bernhard Geringer, TU Wien und Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik: „Es geht um die Erhöhung der Gesamteffizienz mit der Systemintegration von Verbrennungsmotoren und verbesserten E-Motoren, aber auch um Wasserstoff- und E-Fuel-Konzepte für spezifische Anwendungen oder die Lebenszyklusbewertung als künftiger Maßstab für die CO₂-Reduzierung.“

Weitere Informationen und Fotomaterial finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

Melzer PR Group
Rudolf J. Melzer
Telefon: +43 1 52689 080
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.melzer-pr.com/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RMP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Melzer PR Group

Rückfragen & Kontakt

Melzer PR Group
Rudolf J. Melzer
Telefon: +43 1 52689 080
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.melzer-pr.com/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright