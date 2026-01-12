FCG-ÖAAB-AK Pöltl: Schluss mit Klassenkampf auf Rücken der Menschen

Wien (OTS) -

Von führenden Sozialdemokrat:innen wird der Ruf nach der Rückkehr der Kalten Progression lauter. Die FCG-ÖAAB-AK Fraktion mit ihrem Fraktionsführer Fritz Pöltl spricht sich vehement dagegen aus. „Die kalte Progression wieder einzuführen und damit eine schleichende Steuererhöhung auf dem Rücken der Bevölkerung vorzunehmen, ist sicher der falsche Ansatz“, so Pöltl. Er verweist auf die ohnehin hohe Besteuerung von Einkommen im EU-Vergleich. Von einem Euro, der Arbeit brutto koste, bleibe dem/der Arbeitnehmer:in nur 47 Cent übrig.

„Wenn der Staat seine Budgetprobleme lösen will, gibt es andere Möglichkeiten“, so Pöltl und erteilt den Stimmen nach der Kalten Progression eine klare Absage. „Der Staat kann sich das Geld, das er braucht, woanders holen. Sicher nicht von den Leistungsträger:innen unserer Gesellschaft“, bekräftigt Pöltl. Die FCG-ÖAAB-AK Fraktion appelliert an die Regierung, an der Abschaffung der Kalten Progression festzuhalten und somit die Menschen nicht mit einer weiteren finanziellen Belastung zu quälen.