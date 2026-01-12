Jubiläum für „Goldene Note by Leona König“: Talente für Audition zum 10. Musikförderpreis am 20. Februar gesucht

Wien (OTS) -

Besonderes Jubiläum für die „Goldene Note“! Zum bereits zehnten Mal veranstaltet der Internationale Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Begründerin und Obfrau Leona König heuer den jährlichen Musikförderpreis. Auch 2026 werden wieder begabte Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren gesucht – diesmal in den drei Kategorien Tasteninstrumente, Blasinstrumente sowie Streich- und Zupfinstrumente. Interessierte musikalische Talente aus Österreich, Deutschland und Südtirol sind eingeladen, sich noch bis 6. Februar für die Teilnahme an der am 20. Februar im Wiener Ehrbar Saal stattfindenden „Goldene Note“-Audition zu bewerben. Insgesamt 15 junge Künstlerinnen und Künstler werden für das Vorspielen vor einer Fachjury ausgewählt. Diese kürt unter ihnen die neun Finalistinnen und Finalisten für die große „Goldene Note“-TV-Gala am 4. Juni 2026 in ORF 2 (und auf ORF ON). Die Highlights der Audition werden als Semifinale im Mai, ebenfalls in ORF 2 (und auf ORF ON), zu sehen sein.

Alle Details zu den Teilnahmekriterien sind unter https://im-foundation.com/auditions-der-goldenen-note-2026/ verfügbar. Fragen beantwortet das IMF-Büro unter [email protected].

Der fünfköpfigen Audition-Jury gehören an: der österreichische Pianist und Leiter des Kammermusikfestivals Arsonore Markus Schirmer, der bulgarische Pianist Simeon Goshev, Arno Steinwider, Flötist und Dekan der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) sowie künstlerischer Leiter der Festspiele Taggenbrunn, die ebenfalls an der MUK lehrende Violinistin Kristina Šuklar, ihres Zeichens 2. Konzertmeisterin des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien, sowie Elisabeth Kropfitsch, Professorin im Konzertfach Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien (mdw).

König: „Kinder und Jugendliche bestärken, den Mut zu haben, ihr Talent zu zeigen“

„Zehn Jahre ‚Goldene Note‘ sind für mich ein Moment großer Dankbarkeit“, sagt deren Begründerin Leona König, ihres Zeichens leidenschaftliche Nachwuchsförderin. „Dieses Jubiläum zeigt, wie nachhaltig musikalische Förderung wirken kann – wenn junge Talente Raum, Zeit und Vertrauen bekommen. Deshalb möchte ich alle musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen bestärken, den Mut zu haben, ihr Talent zu zeigen und aktiv Teil dieser besonderen musikalischen Reise zu werden“, so König.

Die Preise der „Goldenen Note 2026“

Alle Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2026“ erhalten neben den Solo-Auftritten im TV-Finale professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses an der MUK sowie die Teilnahme an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“, die die jungen Künstlerinnen und Künstler auf ihrem Karriereweg weiter begleitet.

Die „Goldene Note“-Gewinner:innen bekommen zusätzlich – neben den im Finale bereits absolvierten Siegerauftritten mit den Mitgliedern der Starjury und einer Trophäe – besondere Preise, u. a. ein MUK-Studiensemester, die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein eigenes Konzert oder eine Aufnahme, sowie diverse, vom IMF vermittelte Konzertauftritte.

Fortsetzung der aktuellen „Stars & Talente“-Staffel am 8. März in ORF 2 und auf ORF ON

Die im November 2025 gestartete, bereits sechste Staffel des ORF-Nachwuchsformats „Stars & Talente by Leona König“ wird ab 8. März, sonntags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, fortgeführt: In den vier noch nicht ausgestrahlten Folgen der zweiten Sendetranche sind als Gaststars und Unterstützerinnen der Nachwuchsmusiker:innen – allesamt Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2025“ – Sängerin und Entertainerin Jazz Gitti, Dirigent und Klarinettist Andreas Ottensamer, der ukrainische Tenor Bogdan Volkov und die italienische Cellistin Maddalena Del Gobbo zu erleben. Die aktuelle Staffel beschließt im Mai das „Goldene Note“-Semifinale mit den Höhepunkten der Audition 2026.