„ansichtssache: Was ist schon normal?“ am 14. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Wenn Lebenswelten aufeinandertreffen und strittige Ansichten plötzlich ganz nah und fühlbar werden: Da ist Matthias, der 34-jährige LGBTQ-Influencer aus der Großstadt Wien. Und da ist Norbert, der 72-jährige Personalberater im Ruhestand aus der niederösterreichischen Thermenregion. Matthias ist schwul, lebt in einer queeren, diversen, lauten Welt. Norbert hat Frau und Kind, sein Leben ist konventionell, geordnet, gesetzt. Zwei ganz normale Österreicher – je nachdem, wen man fragt. Und doch liegen Welten zwischen ihnen. Viele reden über „die anderen“, miteinander sprechen sie selten. Norbert versteht sich als tolerant: Alle sollen gleichberechtigt sein – aber damit hat es sich für ihn auch. Mehr muss man nicht unbedingt sehen. Matthias hingegen lebt sein „Anderssein“ selbstbewusst, laut und öffentlich. Er kämpft dafür, dass queere Menschen sichtbar sind – überall.

In der aktuellen „ansichtssache“-Ausgabe „Was ist schon normal?“ tauchen die beiden am Mittwoch, dem 14. Jänner 2026, um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON eine Woche lang in die Lebenswelt des jeweils anderen ein und verhandeln ihre gegensätzlichen Sichtweisen. Was ist eigentlich normal? Wer darf was? Was heißt Minderheit, was Mehrheit? Und was stört die einen an den anderen? Es geht um Familie und Ehe, um Rollenbilder, um Wokeness, Gendern, Regenbögen und um Identität. Ein zwischenmenschliches Experiment mit starken Argumenten, großen Emotionen und überraschenden Wendungen.