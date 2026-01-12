Schutz vor Sturmtief „Elli“: FSW erhöhte erneut Kapazitäten für obdachlose Menschen in Notquartieren

Wien (OTS) -

Nachdem der Fonds Soziales Wien (FSW) erst kürzlich rund 30 weitere Plätze in Notquartieren geschaffen hat, wurden aufgrund des Kälteeinbruchs durch das Sturmtief „Elli“ noch am Wochenende weitere 40 Plätze in zwei Notquartieren der Partnerorganisationen FSW Obdach und Johanniter Österreich aufgestockt. Somit stehen jetzt rund 70 zusätzliche Plätze im 24-Stunden-Betrieb zur Verfügung, um obdachlosen Menschen Schutz vor den Minusgraden und Verpflegung zu bieten. Diese Kapazitäten ergänzen bis auf Weiteres das jährliche Winterpaket des FSW mit rund 1.000 Plätzen.

Sozialstadtrat Peter Hacker betont: „Wenn wir sagen, dass in Wien niemand in der Kälte auf der Straße nächtigen muss, dann meinen wir das auch so. Aufgrund des Schneefalls und der Eiseskälte haben wir zum Schutz der Menschen das Winterpaket des FSW noch um einige Notquartiersplätze aufgestockt.“

„Dass wir so rasch handeln konnten, zeigt einmal mehr, wie gut die soziale Infrastruktur für Menschen in Not in Wien aufgestellt ist“ , bekräftigt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler. „Dank der großartigen Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen konnten wir jetzt schnell auf die neuerliche Verschärfung der Wetterlage mit Zusatzplätzen reagieren.“

„Wenn es besonders kalt wird und diese Wetterlage auch noch länger anhält, dann kommt es erfahrungsgemäß zu Spitzen in der Auslastung unserer 13 Notquartiere im Winterpaket. Zur Sicherheit haben wir daher noch am Wochenende weitere Kapazitäten aktiviert und werden sie bis auf Weiteres bereitstellen, denn die Auslastung ist momentan konstant hoch“ , erklärt Markus Hollendohner, Leiter der Obdach- und Wohnungslosenhilfe im FSW.

FSW-KälteApp: Mit wenigen Klicks Hilfe für obdachlose Menschen holen

Teams der Straßensozialarbeit sind tagtäglich im Einsatz, um wohnungs- und obdachlosen Menschen zu helfen. Unterstützen können dabei alle, die eine obdachlose Person im öffentlichen Raum in Wien wahrnehmen und über die kostenlose FSW KälteApp eine Meldung machen. In Notfällen ist jedoch die Rettung zu verständigen.

Eine Meldung über die KälteApp geht besonders niederschwellig und einfach, in nur drei Schritten und ohne Registrierung. Die Teams der Straßensozialarbeit gehen den Meldungen nach und helfen vor Ort – seit es mit einer Information über Angebote des Winterpakets, durch Austeilen von Schlafsäcken, Essen und heißen Getränken oder durch eine Begleitung der Personen in eines der Notquartiere.

Die Webversion sowie die direkten Links zum Download gibt es unter www.kaelteapp.wien.

Über das FSW Winterpaket 2025/2026

Der FSW und teilnehmende Partnerorganisationen schaffen mit dem Winterpaket heuer bereits zum 16. Mal in den kältesten Monaten des Jahres ein niederschwellig zugängliches Angebot für wohnungs- oder obdachlose Menschen in Wien. Mit dem Ziel, dass niemand aufgrund eines fehlenden Schlafplatzes in Wien auf der Straße nächtigen muss und damit sein Leben gefährdet. Mittlerweile werden jährlich rund 1.000 Plätze in Notquartieren für Einzelpersonen bereitgestellt. Diese Plätze wurden in den letzten Jahren von ca. 3.000 Personen im Winter genutzt. Zusätzlich gibt es auch drei Wärmestuben, die einen Tagesaufenthalt im Warmen ermöglichen. Die Angebote des Winterpakets stehen zusätzlich zum ganzjährig verfügbaren Regelangebot der FSW Obdach- und Wohnungslosenhilfe zu Verfügung.