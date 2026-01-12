JTI Austria: Silvia Polan übernimmt die Leitung von Corporate Affairs & Communication

Wien (OTS) -

Mit Jahreswechsel hat Silvia Polan (44) die Funktion als Director Corporate Affairs & Communication übernommen und ist damit Teil des Management Teams von JTI Austria und Austria Tabak. Silvia Polan startete ihre Laufbahn bei JTI Austria im Jahr 2017 und bringt umfassende Konzernerfahrung mit. Zuvor sammelte sie langjährige Corporate Communications-Erfahrung bei der Vienna Insurance Group sowie in unterschiedlichen Unternehmen im Finanz- und Versicherungssektor. 2021/22 erweiterte sie ihre Expertise im Zuge eines konzerninternen Programmes während einer mehrmonatigen Tätigkeit in Belgien und Luxemburg.

Silvia Polan studierte Kommunikationswissenschaften und Romanistik an der Universität Wien und erwarb einen Master of Legal Studies mit Vertiefung Europarecht an der Universität für Weiterbildung, Krems.

Nemanja Pucarevic, General Manager von JTI Austria, begrüßt die Nachbesetzung aus den eigenen Reihen: „Ich freue mich sehr, dass wir diese zentrale Position aus dem eigenen Haus und dem bestehenden Team mit einer so kompetenten Persönlichkeit nachbesetzen können. Damit schaffen wir Kontinuität und Verlässlichkeit für sowohl unsere internen als auch externen Ansprechpartner:innen.“

Dem Corporate Affairs & Communication Team von JTI Austria gehören außerdem CSR & Communication Managerin Magdalena Weissbacher sowie Gregor Gatterer, Corporate Affairs & Communication Manager, an. Gemeinsam mit ihrem Team steht Silvia Polan auch weiterhin als verlässliche Ansprechpartnerin zur Verfügung und blickt ihrer neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen:

„Ich werde die Arbeit mit gewohntem Engagement und Offenheit fortführen und freue mich sehr auf die neuen Aufgaben. Besonders schätze ich, dass ich mich dabei auf ein eingespieltes, kompetentes Team verlassen kann.“

Mit der Übernahme der Funktion folgt Silvia Polan auf Ralf-Wolfgang Lothert, der sich ab Anfang 2026 neuen Aufgaben widmet, dem Unternehmen jedoch weiterhin in ausgewählten Fragen beratend zur Seite stehen wird.