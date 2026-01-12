Partnerschaft von Broadcom und ACP Gruppe bestätigt

Wien (OTS) -

Die ACP Gruppe ist Teil des neuen Partnerprogramms von Broadcom. Als offizieller Solution Provider können Kunden weiterhin die VMware-Lösungen direkt über ACP beziehen, die Beratung und Begleitung entlang einer Private-Cloud-Strategie auf Basis des VMware-Portfolios sind eingeschlossen.

Am 02.01.2026 kommunizierte Broadcom sein neustrukturiertes ‚Advantage Partner Program‘, das auf Qualität und nachhaltigen Kundennutzen ausgerichtet ist. Es richtet sich an einen ausgewählten Kreis von Partnern, der bestimmte Anforderungen an Verkäufe, Zertifizierungen, Service-Kompetenz und Ressourceneinsatz erfüllt. Die ACP Gruppe als langjähriger Solution Provider in EMEA unterstützt Kunden weiterhin nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der konsequenten Nutzung von VMware-Lösungen, um die Mehrwerte der Lösung nutzbar zu machen.

Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe: „Souveräne Private Clouds gewinnen für unsere Kunden zunehmend an Bedeutung. Mit VMware Cloud Foundation von Broadcom steht dafür eine sichere, stabile und leistungsfähige Plattform für den Betrieb geschäftskritischer Workloads zur Verfügung. Wir freuen uns daher, weiterhin Teil des Partnerprogramms zu sein. Als zertifizierter Partner begleiten wir Unternehmen über den gesamten Lifecycle hinweg, von bestehenden VMware-Umgebungen über neue Implementierungen bis hin zu sicherem Betrieb, Support und Managed Services.“

Über ACP

ACP bietet herstellerunabhängig Consulting, Beschaffung und Integration, Managed Services, Datacenter Services sowie Finanzierung für das gesamte IT-Sortiment. Mit einem strategischen Digitalisierungsportfolio befähigt ACP Unternehmen, Behörden und Organisationen jeder Größe, ihre geschäftlichen Ambitionen zu realisieren und Innovationen voranzutreiben.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in Deutschland und Österreich ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger sowie kompetenter Ansprechpartner. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die ACP-Gruppe einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro und beschäftigte ca. 2.600 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp-gruppe.com