Future Minds Summit 2026 – Gemeinsam Zukunft gestalten in Linz

Linz/Wien (OTS) -

Am 28. Januar 2026 laden Teach For Austria und der Innovationshauptplatz Linz zum Future Minds Summit 2026 ins Alte Rathaus Linz ein. Bei der Veranstaltung geht es darum, wie die großen Herausforderungen der Zukunft, Klimawandel, Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit, gemeinsam gestaltet werden können. Expert:innen und Interessierte aus verschiedenen Bereichen kommen zusammen, um Lösungen zu finden und voneinander zu lernen. Das Event wird von Bgm. Dietmar Prammer und Vzbgm. Merima Zukan, sowie BD OÖ Alfred Klampfer eröffnet.

Kollektive Führung für den Wandel

Der Future Minds Summit stellt in diesem Jahr ein wichtiges Thema in den Mittelpunkt: Kollektive Führung. Es geht darum, wie Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten können, um nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Das Event verbindet zwei große Themen: Einerseits die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), die eine bessere Welt für alle schaffen sollen, und andererseits die Inneren Entwicklungsziele (IDGs), also die persönlichen Fähigkeiten, die wir brauchen, um diese Ziele umzusetzen.

Interaktive Workshops und Diskussionen

Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen gibt es auch Co-Creation Spaces – also Arbeitsräume, in denen die Teilnehmer:innen gemeinsam an Lösungen für die Zukunft arbeiten können. Hier entwickeln alle zusammen neue Ideen, um die großen Herausforderungen der Zukunft zu meistern: „Wir glauben, dass wir nur gemeinsam eine echte Veränderung schaffen können. Der Future Minds Summit ist der Raum, in dem dieser Wandel beginnt“, sagt Christiane Steinlechner, Regionalleiterin Teach For Austria in Oberösterreich.

Für alle, die Veränderung aktiv gestalten wollen

Das Event richtet sich an Lehrkräfte, Sozial- und Bildungsinnovator:innen sowie alle, die Verantwortung für die Zukunft übernehmen möchten. Die Veranstaltung bietet nicht nur Inspiration, sondern auch praxisnahe Impulse und die Gelegenheit, mit anderen Veränderungstreibern aus verschiedenen Bereichen in den Dialog zu treten und lädt zur Diskussion, Interaktion und Vertiefung ein:

* Keynote Andrea Pastorelli, Head of Europe Board, Teach For All

* Co-Creation Spaces Herzstück des Summits sind interaktive Arbeitsräume, in denen Teilnehmende gemeinsam System Maps zu zentralen Zukunftsthemen entwickeln.

Anmeldung und weitere Informationen

Der Future Minds Summit 2026 findet am 28.Jänner 2026 in Linz statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich: https://www.eventbrite.at/e/future-minds-summit-2026-tickets-1920894108989?aff=oddtdtcreator

Weitere Informationen zur Eventreihe finden Sie unter: https://www.teachforaustria.at/initiativen/fms

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen unterrichten. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern.

Future Minds Summit 2026 – Gemeinsam Zukunft gestalten in Linz

Der Future Minds Summit 2026, organisiert von Teach For Austria und dem Innovationshauptplatz Linz, lädt ein, gemeinsam zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln und aktiv an der Veränderung der Gesellschaft mitzuwirken.

Datum: 28.01.2026, 16:00 Uhr - 28.01.2026, 20:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Altes Rathaus, Linz

Hauptplatz 1-5

4041 Linz

Österreich

URL: https://www.eventbrite.at/e/future-minds-summit-2026-tickets-1920894108989?aff=oddtdtcreator