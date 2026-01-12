Wietersdorfer Gruppe challenged KI-Projekte im Silicon Valley

Klagenfurt (OTS) -

Die Wietersdorfer Gruppe hat ihre unternehmensweiten KI- und Digitalisierungsprojekte im Silicon Valley auf den Prüfstand gestellt. Technikbegeisterte Nachwuchsführungskräfte aus allen fünf Geschäftsfeldern der Unternehmensgruppe reisten in das weltweit führende Innovationsökosystem, um die eigenen Projektideen aus dem gruppenweiten KI-Contest mit internationalen Expertinnen und Experten zu spiegeln, weiterzuentwickeln und auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. Die einwöchige Learning Journey ins Silicon Valley, die Ende 2025 stattgefunden hat, ist ein wichtiger Bestandteil der Transformationsagenda des Kärntner Familienunternehmens und unterstreicht dessen klaren Anspruch, Digitalisierung und Innovation aktiv voranzutreiben.

KI-Contest als Ausgangspunkt: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln Zukunftsprojekte

Der gruppenweite KI-Contest bildete die Grundlage der Reise. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen fünf Geschäftsfelder der Wietersdorfer Gruppe entwickelten im Frühjahr 2025 zahlreiche Projektideen, die konkrete Herausforderungen aus Produktion, Logistik, Engineering, Vertrieb und Nachhaltigkeit adressierten. Aus den Einreichungen wurden acht strategisch relevante Innovationsprojekte ausgewählt. Diese wurden nun im Silicon Valley im Austausch mit Technologieunternehmen, Startups, Forschungseinrichtungen und Venture-Capital-Firmen gezielt weiter vertieft. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben tolle Projektideen entwickelt. Im Silicon Valley haben wir diese Ideen nun gemeinsam mit Experten geprüft und auf ein internationales Level gehoben“, erklärt Michael Junghans, CEO der Wietersdorfer Gruppe. „Dieser Blick von außen ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit unserer Projekte einzuschätzen und ihre Umsetzung zu beschleunigen.“

Lernen von führenden Akteuren der Tech-Industrie

Die Delegation besuchte zentrale Player der Technologie- und KI-Szene und erhielt Einblicke in die Silicon Valley Innovationskultur, die durch Schnelligkeit, Vernetzung und mutiges Experimentieren geprägt ist. Auf dem Programm standen:

Workshops mit KI- und Deep-Tech-Unternehmen,

Sessions zu Robotics, Digital Twins und Data Intelligence,

ein Austausch mit Investoren über die Skalierung industrieller Innovation,

sowie ein Besuch der Stanford University, die als führende Institution für angewandte Forschung und Innovationsmethodik gilt.

Ziel war es, die eigenen Projektideen an weltweit führenden technologischen Entwicklungen zu spiegeln und Impulse für konkrete Umsetzungswege zu gewinnen.

Impulse für Digitalisierung, Nachhaltigkeit und moderne Führung

„Unsere Branche verändert sich. Digitalisierung, Dekarbonisierung und globaler Wettbewerb erhöhen die Anforderungen an industrielle Wertschöpfung“, erklärt Junghans. „Im Silicon Valley wird sichtbar, wie Unternehmen diese Herausforderungen mit Technologie und einer konsequenten Innovationskultur adressieren. Diese Perspektive ist essenziell, um unsere eigene Transformation weiter voranzutreiben.“

Konkrete Anknüpfungspunkte für die Transformationsagenda

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kehrten mit klaren Erkenntnissen und ersten Ansatzpunkten für die Weiterentwicklung ihrer KI- und Digitalisierungsprojekte zurück. In einem Abschlussworkshop wurden kurzfristige Pilotmaßnahmen definiert, die nun in den jeweiligen Geschäftsfeldern umgesetzt werden. „Die Reise hat bestätigt, dass wir mit unserer Digitalisierungsagenda auf dem richtigen Weg sind und dass wir bereit sind, unsere eigenen Ideen kritisch zu hinterfragen“, so Junghans. „Diese Offenheit für Neues ist ein zentraler Erfolgsfaktor unserer langfristigen Transformation.“

Teil einer umfassenden strategischen Weiterentwicklung

Die Silicon Valley Learning Journey ist Teil der strategischen Entwicklung der Wietersdorfer Gruppe hin zu einem weltweit agierenden, resilienten und zukunftsorientierten Industrieunternehmen. Sie unterstützt zentrale Ziele:

den Ausbau digitaler Kompetenzen,

die Anwendung von KI im industriellen Umfeld,

die Weiterentwicklung der Innovationskultur,

die Stärkung internationaler Vernetzung,

und die Modernisierung von Führung und Zusammenarbeit.

Damit setzt die Wietersdorfer Gruppe ein klares Zeichen, ihre Transformation aktiv zu gestalten und die Zukunft der Industrie mitzugestalten.