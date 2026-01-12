DIGITAL X 2026: Wien am Puls der digitalen Zukunft

Wien (OTS) -

Wien wird erneut zum Treffpunkt für Unternehmen, Start-ups und Technologiebegeisterte

Hochkarätige Keynotes und Panels zu KI, Automatisierung und Sport, u.a. mit Ralf Rangnick, Viktoria Schnaderbeck und Dr. Stefan Oesen

Partner zeigen innovative Technologien und praxisnahe Use Cases

Interaktive Masterclasses, Live-Anwendungen und ganztägiges Programm in der Marx Halle

Am 11. März 2026 wird die Marx Halle zum Hotspot der Digitalisierung. Unter dem Motto „Digital Heartbeat“ holen Magenta Telekom, T-Systems, Telekom Security und DTGBS die DIGITAL X heuer in einer noch größeren, ganztägigen Ausgabe nach Österreich – mit mehr Programm, mehr Raum und noch mehr Momentum. Die Zukunftsmesse verspricht ein einzigartiges Line-up aus inspirierenden Keynotes und Panels sowie innovativen Use Cases und Masterclasses. Werner Kraus, CCO Business Magenta Telekom, betont die Bedeutung der Zukunftsmesse: „Der Erfolg im letzten Jahr hat gezeigt, wie viel Digitalisierungsgeist in Österreich steckt. 2026 gehen wir den nächsten Schritt und lassen die DIGITAL X in Wien weiterwachsen – inhaltlich, räumlich und zeitlich. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die vorhandene Kompetenz sichtbar machen, uns vernetzen und gemeinsam gestalten, statt das Spielfeld anderen zu überlassen.“

Hochkarätige Keynotes und Panels: Digitalisierung im Sport als Best Case

Ein Highlight der DIGITAL X 2026 ist das Panel „Sport & Digitalisierung“, das zeigt, wie datenbasierte Tools moderne Leistungsanalyse, Talententwicklung und taktische Entscheidungsfindung revolutionieren. Auf der Bühne diskutieren:

Ralf Rangnick , Teamchef des ÖFB und einer der prägenden Fußballinnovatoren Europas

, Teamchef des ÖFB und einer der prägenden Fußballinnovatoren Europas Viktoria Schnaderbeck , ehemalige ÖFB-Kapitänin und Role Model für Frauenfußball und Leadership

, ehemalige ÖFB-Kapitänin und Role Model für Frauenfußball und Leadership Dr. Stefan Oesen, Abteilungsleiter Wissenschaft, Analyse & Entwicklung und Co-Trainer des Nationalteams

Rangnick bringt es auf den Punkt: „Wer im modernen Fußball erfolgreich sein will, muss Daten genauso ernst nehmen wie das Training auf dem Platz. Digitalisierung schafft einen klaren Wettbewerbsvorteil.“



Viktoria Schnaderbeck betont die Breite des digitalen Wandels: „Digitalisierung macht den Fußball moderner und attraktiver – für Spieler:innen, Vereine und Fans.



Dr. Stefan Oesen unterstreicht den technologischen Quantensprung in der Analysearbeit: „Digitale Tools und KI sind für moderne Spielanalyse unverzichtbar. Sie ermöglichen Mustererkennung, objektive Auswertung und datenbasierte Entscheidungen."



Das Panel unterstreicht die branchenübergreifende Relevanz der Digitalisierung – vom Spielfeld bis ins Unternehmen. Datenkompetenz, Technologieeinsatz und schnelle Analyse werden zu zentralen Faktoren für Erfolg, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit.

Digitale Innovation zum Anfassen und Anwenden

Abseits der großen Bühnen-Highlights setzt die DIGITAL X 2026 auf Deep-Dives und unmittelbare Erlebbarkeit. In exklusiven Masterclasses vermitteln Expert:innen tiefgreifendes Fachwissen zu Themen wie KI-Integration, resilienten Cloud-Infrastrukturen und proaktiver Cyber-Abwehr. Ergänzt wird dieses Programm durch interaktive Use Cases, die zeigen, wie digitale Innovationen bereits heute reale Geschäftsprozesse optimieren. Damit bietet das Event nicht nur visionäre Impulse, sondern liefert konkrete Werkzeuge und Lösungsansätze, die Unternehmen direkt in ihre digitale Strategie überführen können.

Digitalisierung aus einer Hand: Infrastruktur, Transformation und Sicherheit

Als Veranstalter der DIGITAL X 2026 demonstrieren Magenta Telekom, T-Systems Austria, Telekom Security und DTGBS (Deutsche Telekom Global Business), wie ein integriertes digitales Ökosystem Unternehmen ganzheitlich auf ihrem Weg in die digitale Zukunft begleitet – von leistungsfähiger Konnektivität über intelligente IT- und Cloud-Lösungen bis hin zu maximaler Sicherheit. Gemeinsam zeigen alle Unternehmen der T-Brand, wie vernetzte, intelligente und sichere Digitalisierung aus einer Hand gelingt:



Magenta Telekom schafft dabei mit verlässlichen, leistungsstarken Netzen und umfassenden Business-Lösungen das Fundament: „Digitalisierung braucht verlässliche Partner, die alle Möglichkeiten aufzeigen, durch den Prozess begleiten und sicher zum Ziel führen. Damit Unternehmen sämtlicher Branchen mit Optimismus in die Zukunft schauen, um mehr zu bewegen – für das eigene Business und damit für Österreich als Ganzes“, so Werner Kraus über die Beweggründe hinter der Initiative. Peter Lenz, Managing Director von T-Systems Austria ergänzt: „In einer immer noch schnelllebigeren und komplexeren Welt sind Digitalisierungslösungen das entscheidende Kriterium für den Erfolg. Wir fokussieren auf Cloud-Services, SAP-Transformation, Automatisierung, künstliche Intelligenz und Cyber Security und zeigen, wie Unternehmen unmittelbar von intelligenter, nachhaltiger Transformation profitieren.“ Christopher Ehmsen, CEO von Telekom Security, unterstreicht die notwendige sicherheitskritische Säule des Ökosystems als Voraussetzung für jedes digitale Geschäftsmodell: „Begleitende Sicherheitslösungen sind heute die Grundlage jeder digitalen Maßnahme. Österreich braucht hier mehr Bewusstsein – und dafür sorgen wir.“ Ergänzt wird dieses Angebot durch die DTGBS, die komplexe Netzwerk- und Kommunikationsanforderungen internationaler Unternehmen adressiert.



Jetzt anmelden und dabei sein

Die DIGITAL X in Wien bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit den führenden Köpfen der Branche zu vernetzen und die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten. Das Ticketkontingent ist begrenzt. Wer sich jetzt unter Magenta.at/digital-x-tickets anmeldet, hat mit etwas Glück die Möglichkeit, eines der begehrten Tickets zu ergattern. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter Magenta.at/digital-x verfügbar.



Bildmaterial: Flickr