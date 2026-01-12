Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben ein Pkw-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker und eine Fußgängerin bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 5. Jänner 2026, im Bezirk Linz, Oberösterreich, bei dem eine Fußgängerin getötet wurde. Ein 83-jähriger Pkw-Lenker übersah beim rückwärts ausparken die hinter dem Fahrzeug befindliche 89-jährige Fußgängerin und stieß diese nieder. Die Fußgängerin verstarb im Krankenhaus aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückte einer der drei verstorbenen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und einer auf einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und einer in Oberösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je einem Fall Vorrangverletzung, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Zwei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. bis 11. Jänner 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 3 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 5 und 2024 ebenfalls 5.