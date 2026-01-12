  • 12.01.2026, 09:13:32
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Aviso: Arnold Schwarzenegger lädt zur Auktion

Dinner und Versteigerung für Umwelt- und Klimaschutz am 22. Jänner beim Stanglwirt

Wien/Kitzbühel (OTS) - 

Arnold Schwarzenegger setzt sein unermüdliches Engagement für Umwelt- und Klimaschutz auch beim Hahnenkammwochenende 2026 in Kitzbühel fort. Im renommierten Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt in Going lädt er abermals zu einem ganz besonderen Dinner mit anschließender Charity-Auktion zugunsten von Umwelt- und Klimaschutzprojekten.

Bei der Versteigerung kommen wieder außergewöhnliche Objekte und einmalige Erlebnisse unter den Hammer. Darunter befinden sich exklusive Sammlerstücke aus dem persönlichen Besitz von Arnold Schwarzenegger ebenso wie besondere Sport- und VIP-Erlebnisse. Unter den diesjährigen Auktionsobjekten finden sich beispielsweise eigens entwickelte, nachhaltig produzierte Ski der Schwarzenegger Climate Initiative in Kooperation mit HEAD in einer limitierten Edition, ein persönliches Workout mit Arnold Schwarzenegger oder ein exklusives Wohnzimmerkonzert mit den Rockern von The BossHoss. Die Auktion verspricht demnach auch 2026 hochkarätige Highlights und einzigartige Ersteigerungsmöglichkeiten.

Der Erlös des Abends kommt der Schwarzenegger Climate Initiative zugute. Mit den Spendengeldern unterstützt die Initiative internationale Klimaschutzprojekte und organisiert unter anderem die jährliche Klimakonferenz AUSTRIAN WORLD SUMMIT. Der Summit findet 2026 am 16. Juni in der Wiener Hofburg statt und feiert heuer seine 10. Jubiläumsausgabe unter dem Motto „WE ARE UNSTOPPABLE“.

Alle Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, vorab einen Blick auf die Auktionsobjekte zu werfen sowie in der Reithalle des Stanglwirts Foto- und Filmaufnahmen zu machen. Ab 18:30 Uhr besteht zudem die Möglichkeit die prominenten Gäste am roten Teppich zu fotografieren und zu filmen.

Datum: Donnerstag, 22. Jänner 2026

Zeitplan:

  • Ab 17:00 Uhr: Einlass, Rezeption Stanglwirt

  • 18:00 – 18:20 Uhr: Presserundgang, Reithalle

  • Ab 18:30 Uhr: Fotos und Videos am roten Teppich, Tenne im Stanglwirt

Ort:
Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt
Kaiserweg 1
6353 Going am Wilden Kaiser

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten dringend um Akkreditierung unter:
[email protected]

Weitere Informationen und Pressefotos:
https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/

Rückfragen & Kontakt

Daniel Böhm
Schwarzenegger Climate Initiative
+43/6648581390
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.schwarzeneggerclimateinitiative.com/

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