Deloitte baut Partnerebene in der Steuerberatung aus

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Jahresbeginn erweitert das Beratungsunternehmen Deloitte Österreich seine oberste Führungsebene.



Magda Groissenberger, Peter Kritzinger und Viktoria Schlögl sind mit Jänner 2026 auf Partnerlevel bei Deloitte Österreich gewechselt.



Magda Groissenberger (45) ist seit 1.1.2026 neue Partnerin für Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Seit 2002 ist die aus Niederösterreich stammende Steuerberaterin bereits bei Deloitte und seit mehreren Jahren für ein Business Tax Team verantwortlich. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich Core Tax & Compliance sowie Tax Consulting. Als Partnerin wird Groissenberger den Ausbau des Beratungsfeldes zur globalen Mindeststeuer für Unternehmen vorantreiben und neue Beratungsprodukte im Bereich Energiesteuern erarbeiten.



Peter Kritzinger (44) ist mit Anfang 2026 zum Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Österreich ernannt worden. Der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ist bereits seit einigen Jahren für das Unternehmen tätig, seit 2021 leitet er ein Team im Bereich Deloitte Private Tax. Die steuerrechtliche Spezialisierung hat der Oberösterreicher auf Immobilien, Stiftungen sowie Internationales Steuerrecht gelegt. In seiner neuen Rolle steht vor allem der Ausbau des Kundenportfolios auf der Agenda.



Viktoria Schlögl (35) ist neue Partnerin im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Die Steuerberaterin ist seit 2010 bei Deloitte tätig und leitet hier das Contract Personnel & Projects Team im Bereich Payroll mit Fokus auf interimistische Unterstützungsleistungen in der Personalverrechnung. In ihrer neuen Funktion wird sich die gebürtige Burgenländerin verstärkt auf team- und bundesländerübergreifende Projekte und den Geschäftsausbau konzentrieren.





Zum Download:



Foto Magda Groissenberger Credits Deloitte/feelimage



Foto Peter Kritzinger Credits Deloitte/feelimage



Foto Viktoria Schlögl Credits Deloitte/feelimage





Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



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