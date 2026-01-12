Termine am 12. Jänner in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



11.00 Uhr, Pressekonferenz der Grünen Wien zum Thema „Wien steuert auf Wohnungsknappheit zu“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Peter Kraus und Klubobmann Georg Prack (1., Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8) (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK