- 12.01.2026, 08:10:02
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- OTS0004
Termine am 12. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, Pressekonferenz der Grünen Wien zum Thema „Wien steuert auf Wohnungsknappheit zu“ mit nicht amtsführendem Stadtrat Peter Kraus und Klubobmann Georg Prack (1., Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8)
(Schluss)
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