  • 12.01.2026, 08:00:08
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Aufforstung in Portugal – 80.000 Bäume für widerstandsfähige Landschaften

Teil der Climate Action Stories der Schwarzenegger Climate Initiative

Hollabrunn/Wien (OTS) - 

Seit über 20 Jahren setzt sich Arnold Schwarzenegger weltweit für konkreten Klimaschutz ein. Sein Ansatz ist klar: weniger reden, mehr handeln. Mit dieser Haltung rückt die Schwarzenegger Climate Initiative herausragende Projekte in den Fokus, die messbare Wirkung zeigen und sofort umsetzbar sind– genau dort, wo der Klimawandel bereits heute spürbar ist.

Ein solches Projekt ist die Wiederaufforstung in Südportugal. Nach einem verheerenden Waldbrand mussten auf rund 20 Hektar Fläche 80.000 Bäume neu gepflanzt werden. Die Region ist geprägt von extremer Trockenheit, nährstoffarmen Böden und einem hohen Risiko für Bodenerosion – Bedingungen, unter denen klassische Aufforstungsmaßnahmen oft scheitern.

Der Wendepunkt des Projekts kam durch die Zusammenarbeit mit WWF Portugal. Gemeinsam wurde eine Lösung gesucht, die zeigt, dass Wiederaufforstung auch unter extremen Klimabedingungen möglich ist, wenn Boden, Wasserhaushalt und Pflanze als zusammenhängendes System gedacht werden.

Um die Überlebenschancen der Jungpflanzen entscheidend zu verbessern, kam beim Pflanzen das biologisch abbaubare, wasserspeichernde Granulat Polygrain von Green Legacy zum Einsatz. Polygrain speichert mehr als das 200-Fache seines Eigengewichts an Wasser und Nährstoffen und gibt diese bedarfsgerecht an die Pflanzen ab. Dadurch können Trockenperioden von bis zu 8–12 Wochen überbrückt werden – ein entscheidender Faktor in einer der trockensten Regionen Europas.

„Als österreichisches Startup sind wir stolz darauf, Teil eines so richtungsweisenden Projekts zu sein. Es zeigt, dass wirksamer Klimaschutz dort entsteht, wo Praxis, Partnerschaften und Innovation zusammenkommen – und Lösungen nicht nur geplant, sondern umgesetzt werden.“
Antonio de Vall, Geschäftsführung Green Legacy

Rückfragen & Kontakt

Green Legacy GmbH
Mag. (FH) Lea Seidl
Leitung Marketing

Telefon: +43 664 1320143
E-Mail: [email protected]
Website: https://greenlegacy.at

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