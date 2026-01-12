Nächste Preisoffensive: Lidl Österreich senkt Preise bei Kartoffeln

Salzburg, Österreich (OTS) -

Gut gefüllte Lager: Lidl Österreich senkt ab sofort die Preise für beliebte Kartoffel-Artikel. Dadurch sollen nicht nur heimische Kund:innen entlastet, sondern auch die Vermarktung der hohen Erntemengen gefördert werden. Lidl Österreich verkauft ausschließlich Kartoffeln aus Österreich. Nach dauerhaften Preissenkungen im gesamten Bananensortiment zum Jahresstart ist dies nun der nächste Schritt in der Lidl Preisoffensive.

Die aktuellen Preissenkungen umfassen vier Artikel des Kartoffelsortiments: Zwei Kilogramm österreichische Kartoffeln (festkochend oder vorwiegend festkochend) sind bereits ab 1,79 Euro erhältlich, statt 1,99 Euro. Die 5-Kilogramm-Packung Speisekartoffeln kostet ab sofort dauerhaft nur noch 3,79 Euro statt bisher 3,99 Euro. Grill- und Ofenkartoffeln werden sogar um 12 % günstiger und kosten nun 2,19 Euro.

Die gezielten Preissenkungen bringen eine echte Entlastung für die österreichischen Haushalte und unterstützen heimische Betriebe, ihre hohen Lagerbestände schneller abzubauen.

Verstärkte Werbemaßnahmen für heimische Kartoffeln

Hinter den Preissenkungen steht ein klares Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft. Lidl Österreich stellt damit sicher, dass die Erzeugnisse flächendeckend ihren Weg zu den heimischen Konsumenten finden. Um die Vermarktung der hohen Erntemengen zu fördern wurden außerdem die Werbeimpulse seit Beginn der österreichischen Frühkartoffelsaison 2025 im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppelt.

Hier die neuen Kartoffelpreise:

2 kg Speisekartoffeln (festkochend, vorwiegend festkochend) - 1,79 Ꞓ (statt 1,99 Ꞓ)

Speisekartoffeln (5 kg) - 3,79 Ꞓ (statt 3,99 Ꞓ)

Grill-/Ofenkartoffeln aus Österreich (1,5 kg) - 2,19 Ꞓ (statt 2,49 Ꞓ)

Diese Presseaussendung ist zur Verbreitung in Österreich bestimmt.