SPÖ-Seltenheim: „Preisvergleichsplattform für Konsument*innen sorgt für Transparenz und Fairness bei Lebensmittelpreisen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt den Vorstoß von SPÖ-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, eine einfache, verlässliche Preisvergleichsplattform für Konsument*innen einzurichten. „Wir brauchen mehr Transparenz bei Lebensmittelpreisen, um ungerechtfertigte Preispolitik entlang der Wertschöpfungskette identifizieren zu können. Denn nach wie vor ist oftmals unklar, wo zwischen Produzenten, Verarbeitung, Großhandel und Supermärkten Preisaufschläge entstehen“, so Seltenheim. Bis die von der Bundesregierung beschlossene Preistransparenzdatenbank umgesetzt ist, schlägt die SPÖ eine Preisvergleichsplattform vor: „Jedes Produkt hat einen Barcode und ist verfolgbar. Und jeder Supermarkt arbeitet mit digitalen Warenwirtschafts- und Kassensystemen, die Preise elektronisch speichern. Diese Preise sollen künftig über eine digitale Schnittstelle einmal täglich an die Bundeswettbewerbsbehörde gemeldet werden“, so Seltenheim, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst von einer Win-win-Situation spricht: „Dadurch können zentrale Teile der Wertschöpfungskette laufend beobachtet werden und auffällige Preissprünge sind erkennbar. Auf dieser Basis soll eine Preisvergleichsplattform entstehen, auf der Güter des täglichen Bedarfs transparent von Konsument*innen verglichen werden können.“ ****

„Der Kampf gegen die Teuerung hat für die SPÖ höchste Priorität“, unterstreicht Seltenheim, der betont: „Mit der Mietpreisbremse machen wir Wohnen leistbarer. Für günstigere Energie haben wir die Senkung der Elektrizitätsabgabe und den Strom-Sozialtarif beschlossen. Und auch bei den Lebensmittelpreisen greifen wir ein. Wir gehen gegen Schummeleien und Mogelpackungen vor und sorgen für Transparenz entlang der Wertschöpfungskette. Mit einer Preisvergleichsplattform schaffen wir bessere Vergleichbarkeit und sorgen für Fairness“, so Seltenheim abschließend. (Schluss) ls