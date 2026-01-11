ORF zu Propaganda-Vorwürfen von NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter

Wien (OTS) -

Der ORF weist die Propaganda-Vorwürfe von NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter auf X (vormals Twitter) entschieden zurück: Der ORF berichtet tagtäglich faktentreu, unabhängig und ausgewogen in all seinen Medien. Der ORF genießt bei den Österreicher:innen das höchste Vertrauen aller Medien, jährlich werden seine Berichterstattung und seine Journalistinnen und Journalisten vielfach mit Preisen ausgezeichnet.

Zur unhaltbaren Äußerung, der ORF betreibe im Artikel „Kyrill: Menschenrechte und Religionsfreiheit verwirklicht“ (religion.ORF.at, 7. Jänner 2026) russische Propaganda, ist festzuhalten:

Der Artikel bezieht sich auf das traditionelle Weihnachtsinterview mit dem Moskauer Patriarch und Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche Kyrill, das vom Sender Rossija 1 zum orthodoxen Weihnachtsfest ausgestrahlt wurde.

Es handelt sich in diesem Bericht nicht um Propaganda sondern um reine Information. Da es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin politisch gelang, die Kirche seines Landes stark an den Staat zu binden, haben die Aussagen des Moskauer Patriarchen Kyrill daher journalistisch gesehen höchste Relevanz. Denn die russisch-orthodoxe Kirche hat sich im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu einer festen Stütze der russischen Staatsideologie entwickelt. Der ORF verfolgt daher seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sehr genau die Entwicklungen innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche und die politische Rolle des Patriarchen, berichtet darüber, ordnet ein und analysiert.

Die Forderung von Henrike Brandstötter aufgrund der Berichterstattung über das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche nach „mehr Recherche und Relevanz“ kann der ORF aufgrund der politischen Brisanz von Patriarch Kyrill und der Allianz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht nachvollziehen und verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche kritische Artikel auf religion.ORF.at.