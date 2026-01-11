  • 11.01.2026, 10:00:02
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Post beförderte 2025 in Österreich 232 Millionen Pakete

Unternehmensgruppe verarbeitete gesamt über eine halbe Milliarde Pakete

Im Jahr 2025 haben wir allein in Österreich 232 Millionen Pakete zugestellt, im Dezember haben wir sogar Tageshöchstwerte von bis zu 1,65 Millionen Paketen erreicht. Mit insgesamt mehr als einer halben Milliarde Paketen setzen wir ein starkes Statement und beweisen: Die Österreichische Post ist als integrierte Logistikgruppe hervorragend aufgestellt. In Österreich, Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus setzen wir neue Impulse und stärken unsere Position durch neue Kapazitäten und grenzüberschreitende E-Commerce-Services.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG

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Wien (OTS) - 

Die Post transportierte im vergangenen Jahr 232 Millionen Pakete in Österreich, das bedeutet ein Mengenwachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rein rechnerisch hat die Post im Jahr 2025 damit jedem*r Österreicher*in mehr als 25 Pakete zugestellt. Auch als gesamte Unternehmensgruppe verzeichnet das Unternehmen ein starkes Jahr: Erneut wurden mehr als eine halbe Milliarde Pakete in 13 Ländern befördert.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG:Im Jahr 2025 haben wir allein in Österreich 232 Millionen Pakete zugestellt, im Dezember haben wir sogar Tageshöchstwerte von bis zu 1,65 Millionen Paketen erreicht. Mit insgesamt mehr als einer halben Milliarde Paketen setzen wir ein starkes Statement und beweisen: Die Österreichische Post ist als integrierte Logistikgruppe hervorragend aufgestellt. In Österreich, Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus setzen wir neue Impulse und stärken unsere Position durch neue Kapazitäten und grenzüberschreitende E-Commerce-Services.

Über eine halbe Milliarde Pakete in 13 Ländern

Nicht nur in Österreich, auch international verzeichnete die Unternehmensgruppe ein arbeitsreiches Jahr im Paketgeschäft: Die Beteiligungen in Südost- und Osteuropa, der Türkei und darüber hinaus beförderten zusammen 279 Millionen Pakete.

Als international tätige Logistikdienstleisterin erreicht die Österreichische Post AG rund 150 Millionen Empfänger*innen in 13 Ländern: Aserbaidschan, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Georgien, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Usbekistan, Türkei und Österreich.

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Österreichische Post AG
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Telefon: +43 57767 – 32010
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