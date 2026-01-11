Rücksicht im Winter: Wie Wiens Wildtiere die kalte Jahreszeit meistern

Wien (OTS) -

Wien ist nicht nur für seine Bewohner*innen lebenswert, sondern auch für eine Vielzahl heimischer Wildtiere. Diese finden im Grüngürtel am Rande der Stadt, in Gärten, Parkanlagen und sogar im innerstädtischen Bereich geeignete Lebensräume – ein besonderes Geschenk für eine Millionenstadt. Wildtiere während eines Spaziergangs oder einer Wanderung durch Wiens Grünflächen beobachten zu können, ist daher etwas ganz Besonderes.

„Gerade im Winter ist es jedoch besonders wichtig, Wildtiere möglichst nicht zu stören und sie keinem unnötigen Stress auszusetzen“, so Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Vor allem bei den aktuellen Schneefällen und winterlichen Bedingungen benötigen viele Tiere ihre gesamte Energie, um Nahrung zu finden und die Kälte zu überstehen.“

Stress kann bei Wildtieren zu erhöhtem Herzschlag und gesteigerter Atemfrequenz führen – mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Bei Spaziergängen in Wiens zahlreichen Erholungsgebieten gilt daher: Wildtiere bitte nur aus der Ferne beobachten, Lärm vermeiden und Rücksicht nehmen. Besonders im Wald ist es wichtig, beim Wandern oder Joggen auf den markierten Wegen zu bleiben. Hunde sind unbedingt an der Leine zu führen, um Wildtiere nicht aufzuschrecken oder zu gefährden.

Wildtiere füttern – ja oder nein?

Die meisten Wildtiere kommen grundsätzlich auch im Winter selbstständig zurecht. Nur bei lang andauernden Frostperioden oder großen Schneemengen kann fachmännische Unterstützung erforderlich sein.

Eine Ausnahme bildet das artgerechte Füttern von Singvögeln, das sinnvoll sein kann, da es ihnen die Futtersuche in den kalten Wintermonaten erleichtert. Für Körnerfresser eignen sich unter anderem Sonnenblumenkerne, kleingehackte Nüsse, Hirse sowie Weizen- und Haferflocken. Auf eine saubere Futterstelle und geeignetes Futter ist dabei unbedingt zu achten.

Wildtierservice Wien hilft in Notfällen

Sollte ein Wildtier in Wien verletzt sein, in Not geraten oder Hilfe benötigen, steht das Wildtierservice Wien des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs der Stadt Wien unterstützend zur Seite. Das Service ist täglich von 07:30 bis 22:00 Uhr unter der Telefonnummer +43 1 4000 49090 erreichbar, außerhalb der Servicezeiten kann das Einsatzteam in akuten Notfällen über das Stadtservice Wien unter 01 4000 verständigt werden.

Bestens geschulte Wildtierökolog*innen und Tierpfleger*innen beraten die Wiener Bevölkerung und sorgen bei Einsätzen für eine schonende und möglichst stressfreie Hilfe für die Tiere. Für verletzte oder verwaiste Wildtiere betreibt das Wildtierservice Wien 2 Abgabestellen, die sogenannten Wildtierfundboxen.

Dort werden die Tiere persönlich entgegengenommen und anschließend in der stadteigenen Wildtierstation in Laxenburg veterinärmedizinisch und tierpflegerisch betreut, bis sie wieder gesund sind und an ihrem ursprünglichen Fundort in Wien ausgewildert werden können. Genaue Informationen zu den Abgabestellen und den Öffnungszeiten finden Sie unter wildtierservice-wien.at. Meldungen und Anfragen sind außerdem per E-Mail an [email protected] möglich.