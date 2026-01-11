Bundesheer: Beschaffungen und Investitionen 2026 im Überblick

Wien (OTS) -

Das BMLV setzt im Jahr 2026 den konsequenten Ausbau und die Modernisierung des Österreichischen Bundesheeres fort. Auf Basis des mehrjährigen Aufbauplans werden gezielte Beschaffungen in den Bereichen Ausrüstung, Mobilität, Schutz, Führung und Infrastruktur umgesetzt.

„2026 setzen wir die „Mission Vorwärts“ fort und investieren in die Ausrüstung und Ausstattung des Bundesheeres sowie in den Aufbau notwendiger Fähigkeiten. Wenn wir Frieden, Freiheit, Bevölkerung und unsere Neutralität schützen wollen, dann brauchen wir ein verteidigungsfähiges Bundesheer. Bei der Sicherheit unseres Landes gibt es keine Kompromisse“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Persönliche Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten

Die Ausrollung des neuen Tarnanzuges wird 2026 laufend fortgesetzt und auf weitere Verbände ausgeweitet. Ziel ist es, alle Einsatz- und Ausbildungseinheiten schrittweise mit zeitgemäßer, einsatzorientierter persönlicher Ausrüstung auszustatten.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der logistischen Durchhaltefähigkeit:

· Beschaffung von 49 LKW-Hakenladesystemen zur flexiblen Material- und Gerätekette.

· Zulauf von insgesamt 855 militärischen geländegängigen Lastkraftwagen zur Erneuerung der bestehenden LKW-Flotte.

Diese Fahrzeuge bilden das Rückgrat der militärischen Mobilität und sind entscheidend für Katastrophenhilfe, Einsatzunterstützung und Landesverteidigung.

Zur Absicherung der militärischen Kernkompetenzen sind für 2026 weitere Zuläufe gepanzerter Systeme vorgesehen:

· 9 modernisierte Schützenpanzer ULAN für die Panzergrenadierbataillone 35 und 13,

· 16 modernisierte Kampfpanzer Leopard für das Panzerbataillon 14,

· 28 neue Radpanzer PANDUR

Im Bereich der Luftunterstützung sind für 2026 folgende konkrete Zuläufe geplant:

· Auslieferung der ersten 12 Mehrzweckhubschrauber AW169M,

· Übergabe von 2 weiteren modernisierten S-70 „Black Hawk“

· Weiterführung der Nutzung von 8 Systemen der 35-mm-Fliegerabwehr Skyguard zur bodengebundenen Luftraumverteidigung.

Zur Sicherstellung einer robusten Führungs- und Kommunikationsfähigkeit werden 2026 umfangreiche Systeme zugeführt:

· Umsetzung von Maßnahmen im Telekommunikationsverbund an militärischen Liegenschaften,

· Zulauf von 2.530 Soldatenfunkgeräten inklusive Headsets,

· Beschaffung und Bereitstellung von insgesamt 382 militärischen Stromversorgungssystemen zur autarken Energieversorgung von Führungs-, Funk- und Kommunikationssystemen.

Infrastrukturprojekte – Bau und Sanierung 2026

Begleitend zu den Beschaffungen werden 2026 zahlreiche Infrastrukturprojekte umgesetzt, darunter:

· Fertigstellung bzw. Baubeginn mehrerer Neuerrichtungen und Sanierungen (Kasernen, Werkstätten, Sportanlagen) ua. in der Gablenz-Kaserne und im Garagenbezirk Strass sowie Abschluss zentraler Energie-, Versorgungs- und Bahnanschlussprojekte an mehreren Standorten.