Niederösterreich eröffnet die Ballsaison 2026

Wien (OTS) -

Am 10. Jänner 2026 fand der 82. NÖ Bauernbundball im Wiener Austria Center statt und setzte zum Jahresbeginn ein starkes gesellschaftliches Ausrufezeichen. Ballgäste aus Stadt und Land genossen eine Ballnacht voller Heimatgefühl, Tradition und Begegnung. Der Ball zeigte einmal mehr, warum er als der blau-gelbe Treffpunkt in Wien gilt und zu den bedeutendsten gesellschaftlichen Bühnen des Landes zählt.

Der NÖ Bauernbundball ist weit mehr als ein klassischer Ballabend. Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Gesellschaft kommen zusammen und feiern die Vielfalt und das Miteinander Niederösterreichs. Begeisterte Besucherinnen und Besucher, schwungvolle Tänzerinnen und Tänzer aus den Volkstanzgruppen und unzählige ehrenamtliche Helferinnen und Helfer verwandelten die Räume des Wiener Austria Centers in eine fulminante Eröffnung der Ballsaison.

Regionaler Genuss direkt aus dem Waldviertel

Kulinarisch setzte der Ball erneut auf Regionalität und Qualität. Das Waldviertler Traditionsunternehmen Waldland verwöhnte die Gäste mit heimischen Schmankerln und zeigte auf köstliche Weise, was kulinarisch in Niederösterreich steckt.

Landjugend, Fahneneinzug und Brauchtum – Erlebnisse und Bilder, die bleiben

Das Herzstück des traditionellen Fahneneinzugs bildete die junge Generation der landwirtschaftlichen Fachschulen. Mit Stolz und Engagement trugen sie die Fahnen und sorgten für jene Bilder, die seit Jahrzehnten als Symbol für Zukunft, Zusammenhalt und bäuerliche Identität stehen. Besonders die Landjugend Niederösterreich wirkte wieder kräftig mit. So wurden etwa die Milchbar, „Most trifft Wein“-Bereich und der Melkwettbewerb von der Landjugend gestaltet.

20.000 Blumen für ein florales Meisterwerk in Wien

Für einen optischen Höhepunkt sorgten abermals die NÖ Gärtnerinnen und Gärtner, die den Ballsaal mit über 20.000 Blumen in ein prächtiges Blumenmeer verwandelten. Die farbenprächtige Kulisse avancierte wie jedes Jahr zum beliebten Fotomotiv und trug wesentlich zum unverwechselbaren Ambiente des Balls bei.

„Unsere Gärtnerinnen und Gärtner leisten Jahr für Jahr Beeindruckendes. Sie verwandeln den Ballsaal in ein farbenprächtiges Blumenmeer, das unserem Ball seinen ganz besonderen Charakter gibt“, betont Christoph Metzker bei seinem Premierenball als Ballobmann. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dazu beitragen, dass dieser Ball zu einem einzigartigen Erlebnis wird.“

Pernkopf dankt allen Mitwirkenden und betont die Bedeutung des Balls

NÖ Bauernbundobmann LH-Stv. Stephan Pernkopf hob den enormen Einsatz der vielen Mitwirkenden hervor: „Der Bauernbundball ist ein Kraftakt vieler Hände und Herzen. Hier wird sichtbar, was uns verbindet: Zusammenhalt, Verantwortung und die Liebe zum Land. Hier sieht man, was Tradition bedeutet und wie Heimat mit Zukunft ausschaut. Danke an alle, die diesen Ball möglich machen!“

Der 83. NÖ Bauernbundball wird am 9. Jänner 2027 stattfinden.