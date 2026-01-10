SPÖ-Seltenheim zur Gesundheitsreform: „Grüne jahrelang untätig, SPÖ bekämpft Zweiklassenmedizin und macht das Gesundheitssystem besser“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim reagiert auf die heutige Kritik der Grünen an der Gesundheitsreform mit deutlichen Worten: „Die Grünen hatten jahrelang Regierungsverantwortung im Gesundheitsbereich und haben all das, was sie heute fordern, selbst nicht umgesetzt. Während sich die Zweiklassenmedizin immer weiter ausgebreitet hat, haben die Grünen in der Regierung tatenlos zugesehen. Damit sind sie in dieser Frage schlicht unglaubwürdig.“ Die SPÖ in der Regierung hingegen setze nun genau dort an, wo andere versagt hätten, und gehe mit dem Gesundheitsreformfonds einen entscheidenden Schritt, um das öffentliche Gesundheitssystem nachhaltig zu verbessern und die Zweiklassenmedizin zurückzudrängen.****

„Mit dem Gesundheitsreformfonds investieren wir gezielt in mehr wohnortnahe Primärversorgung mit längeren Öffnungszeiten, in bessere Vorsorge und Prävention sowie in moderne Versorgungsstrukturen auf Kasse. Für die Menschen bedeutet das kürzere Wartezeiten, bessere Betreuung und vor allem, dass künftig die eCard und nicht die Kreditkarte zählt. Diese Maßnahmen waren längst notwendig und wurden unter grüner Regierungsverantwortung nie umgesetzt“, meint Seltenheim.

Unser Gesundheitssystem sei von den letzten Regierungen über Jahre zerstört worden. Besonders unter FPÖ-Zeiten mit der angeblichen „Patientenmilliarde“ sei ein schwerer Schaden für die öffentliche Versorgung gewesen. „Versprochen wurde mehr Geld für Patient:innen, herausgekommen ist ein Milliardenloch in den Krankenkassen, was die Zweiklassenmedizin weiter befeuert hat. Die Folgen spüren wir alle bis heute: lange Wartezeiten, fehlende Kassenplätze und steigende private Gesundheitskosten“, erklärt Seltenheim.

Der Gesundheitsreformfonds sei nun ein entscheidender Schritt, um diese Entwicklung umzukehren. „Bis 2030 stehen jährlich rund 500 Millionen Euro zur Verfügung, um mehr Kassenangebote zu schaffen, Prävention zu stärken und den Zugang zu medizinischer Versorgung wieder verlässlich für alle zu machen“, sagt Seltenheim und unterstreicht abschließend: „Die SPÖ übernimmt Verantwortung und baut das öffentliche Gesundheitssystem wieder auf. Darauf können sich die Menschen in unserem Land verlassen.“ (Schluss) bö