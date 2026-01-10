Das war der Steirerball 2026

Wien (OTS) -

Zum ausverkauften 126. Steirerball kamen tausende Besucher in Tracht, viel politische Prominenz und zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Gesellschaft in die Wiener Hofburg. Highlights des Balls waren die ABBA-Show und die schwungvolle Polonaise um Mitternacht, der Murauer Bieranstich, oststeirische Weine sowie Kulinarik-Schmankerl aus dem Thermen & Vulkanland.

Rund 3.500 Ballgäste in feschen Dirndln und Trachtenanzügen, einige auch in Abendroben und Anzügen waren gestern Abend in der festlich grün-weiß geschmückten Wiener Hofburg beim 126. Steirerball. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Ballorganisator: „Der diesjährige Steirerball war für uns als Verein wirklich außergewöhnlich – wir waren das erste Mal schon Wochen vor dem Ball ausverkauft. Außerdem war wieder eine erstklassige Stimmung am Ball: Es ist schön mitanzusehen, wie gut der Ball vom Publikum angenommen wird. Unsere Gäste verbreiten die typisch steirische Lebensfreude und genießen eine wunderbare Ballnacht.“

Steirische Gastlichkeit verführt

Der Steirerball 2026 stand dieses Jahr ganz besonders im Zeichen des Thermen & Vulkanlandes, also der mannigfaltigen Thermen, dem Vulkanschinken, den fruchtigen Weinen, den aromatischen Kürbiskernölen, den herzhaften Brettljausen und edlen Schokoladen – denn überall in dieser Tourismusregion sind Menschen am Werk, die mit Herzblut Produkte herstellen und diese ihren Gästen und Besuchern kredenzen und feilbieten.

Einzug und Eröffnung

Der feierliche Einzug des Vereinsvorstands, der Ehrengäste, der Tanzgruppen sowie der Fahnenjunker der Bundesländer wurde traditionell von der Klangvereinigung Wien begleitet. Auf ihn folgte der Einzug Ehrengäste und der Gastregion mit der Weinkönigin Magdalena Niederl und ihrer Hoheiten, der Bärlauchkönigin Julia Rohrbacher und den vielen Vertreterinnen und Vertretern des Thermen- und Vulkanlands allen voran Sonja Skalnik, der Vorsitzenden des Tourismusverbands im Thermen- und Vulkanland. Bei Ihr und ihrem Team bedankte sich Andreas Zakostelsky ganz besonders für die gute Zusammenarbeit.

Zur Eröffnung tanzte das Jungdamen- und Jungherrenkomitee unter der Leitung von Tanzlehrerin Claudia Eichler eine Polonaise. Danach präsentierte die Meisterklasse der Modelschule Graz ihre wunderbaren Trachtenkreationen. Danach sangen die Sopranistin Corina Koller und der Tenor Ivan Oreščanin von der Grazer Oper das Duett aus Mozarts Oper Don Giovanni.

Im Anschluss daran begrüßte Vereinsobmann Zakostelsky die zahlreichen Ehrengäste des Abends, allen voran Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die beiden steirischen Staatssekretäre Barbara Eibinger-Miedl und Jörg Leichtfried, Josef Taucher als Vertreter der Stadt Wien, sowie Stadträtin Bettina Emmerling, den steirischen Bischof Wilhelm Krautwaschl und den steirischen Landeshauptmann Mario Kunasek als Gäste beim Steirerball.

Der Landeshauptmann sagte in seiner Ansprache, dass der Steirerball „wieder einmal mit einer sehr gelungenen Mischung aus steirischer Tradition und Gastfreundschaft sowie Wiener Eleganz begeistert. Einmal mehr war ersichtlich, warum die prachtvolle Steiermark das beliebteste Urlaubsbundesland der Österreicher ist. Die Gäste wurden in der Bundeshauptstadt mit feiner Musik, kulinarischen Schmankerln wie Schinken, Käse, Kürbiskernöl, edlen Weinen sowie Handwerkskunst aus der Partnerregion Thermen- & Vulkanland verwöhnt. Ich bedanke mich herzlich bei den Vertretern aus den einzigartigen Thermen-Gebieten und beim Verein der Steirer in Wien für die perfekte Organisation des Balls. Alle Gäste haben dazu beigetragen, dass der Steirerball 2026 wieder zu einem strahlenden Fest der Steiermark in Wien wurde.“

Nach dem Dachsteinlied, diesmal interpretiert von der Stadtkapelle Fehring, und von vielen Ballgästen gesungen, eröffneten die Kunasek, Zakostelsky und Bischof Krautwaschl den Steirerball 2026.

Zur Eröffnung spielte die Klangvereinigung Wien unter der Leitung von Gerald Mair den beliebten Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauß Sohn. Die Jungdamen und Jungherren tanzten dazu. Durch den Ballabend führte das Moderatoren-Duo Oliver Zeisberger und Alexandra Gorsche.

ABBA-Klänge ab Mitternacht

Auch musikalisch war der Ball ein schwungvolles Fest: Insgesamt spielten 19 Musikgruppen und Ensembles auf. Einer der Höhepunkte um Mitternacht war die Coverband „Grenzenlos“. Sie sorgte mit ihrem legendären STS-Programm für Gänsehaut-Momente.

Nach Mitternacht verwandelte sich die Hofburg in ein Disco-Paradies der 1970er-Jahre. Für die musikalische Stimmung sorgte die mitreißende Cover-Group „Tribute to ABBA – Thank You for the Music“, die mit Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „Waterloo“ die Gäste mitsingen ließ.

Auch diesmal spielten beim Steirerball wieder gute Bekannte: Die Edelseer mit Frontman Fritz Kristoferitsch und Beppos Band mit dem Gewerkschafter und Nationalrat Beppo Muchitsch am Keyboard.

Kulinarik-Highlights der Wiener Ballsaison

Weil Tanzen hungrig macht, durfte auch Kulinarik nicht fehlen: Von Buschenschank-Schmankerln über Vulkano-Schinken, Soletti-Klassiker bis zur Zotter-Schokolade war genießerisch Vieles dabei.

An der nachgebildeten Steirische Weinstraße konnten sich die Gäste auch heuer wieder laben. Die steirische Buschenschank servierte genauso ihre Klassiker wie der Würstelstand im Foyer. Beim Bieranstich wurde heuer erstmals Murauer Bier ausgeschenkt. Und für besonders Hungrige gab es die köstliche Steirerkraft Kernöleierspeis‘ zur kulinarischen Stärkung um halb zwei Uhr morgens.

Diplomatie und Politik

Unter den Gästen des Vereins der Steirer in Wien wurden wieder zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft gesichtet: Bereits zum zweiten Mal beim Steirerball war die Botschafterin des Vereinigten Königreichs, Lindsay Skoll.

Ebenfalls beim Ball waren Nationalräte wie die Bundessprecherin der Grünen Leonore Gewessler, der ehemalige Vizekanzler Werner Kogler.

Aus der Steiermark angereist waren Landtagspräsident Gerald Deutschmann und der zweite Landtagspräsiden Werner Amon.

Aus der Fraktion des Landeshauptmanns waren zwei freiheitliche Landesräte zum Steirerball gekommen: Claudia Holzer und Hannes Amesbauer. Von ihrem Koalitionspartner, der steirischen ÖVP, ließen sich Karlheinz Kornhäusl, Willibald Ehrenhöfer und Lukas Schnitzer den Ball nicht entgehen. Von der steirischen Opposition kam diesmal Max Lercher, Vorsitzender der steirischen SPÖ, nach Wien.

Wirtschaft am Steirerball 2026

Der Steirerball 2026 bot erneut den perfekten Rahmen für lebendiges Netzwerken zwischen Wirtschaft, Industrie und Finanzwelt.

Im Mittelpunkt der Wirtschaftsvertreter waren Georg Knill, Eigentümer der Knill Gruppe und Präsident der österreichischen Industriellenvereinigung sowie Josef Herk als Unternehmer und Wirtschaftskammerpräsident. Ebenfalls am Ballabend gesichtet wurden Josef Meichenitsch, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank, Margit Kraker, Präsidentin des Rechnungshofes sowie Albert Posch, Präsident des Verwaltungsgerichtshofes und Andreas Steinegger als neuer steirischer Landwirtschaftskammerpräsident sowie seine Vizepräsidentin Maria Pein. Von der Arbeitnehmerseite kam Rudolf Kaske als Präsident der Bundesarbeiterkammer a.D.

Unter den Gästen waren weiters Martin Schaller von der Raiffeisen-Landesbank Steiermark und seine Vorstandskollegen. Von der Steiermärkischen Sparkasse kam Georg Bucher mit seinem Vorstandsteam.

Aus der Versicherungsbranche besuchten Klaus Scheitegel, Generaldirektor und Vorsitzender des Vorstands der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG, das Vorstandsteam der Merkur Versicherung AG mit Christian Kladiva, Markus Spellmeyer und Andreas Gaugg sowie Kurt Svoboda, Vorstand der Uniqa Insurance Group.

Auch die Energiebranche war prominent und zahlreich vertreten mit Verbund-Vorstandssprecher Michael Strugl, und Vorstandskollege Archim Kaspar, Michael Amerer, Geschäftsführer der Verbund Hydro Power, Markus Mitteregger, Vorstand der RAG Austria AG, Martin Graf und Werner Ressi, als Vorstandsteam der Energie Steiermark AG, zeigten sich ebenso wie zahlreiche Führungskräfte aus regionalen Energieunternehmen.

Aus der Baubranche kamen Granit Bau-Geschäftsführer Günther Lederhaas und sein Branchenkollege Reinhard Egger, von der Gerstl Bau. Aus dem Bereich Verkehr waren Gerald Klug als Geschäftsführer der GKB und sein Aufsichtsratsvorsitzender Franz Weintögl beim Ball dabei.

Josef Rieberer, Geschäftsführer der Murauer Brauerei, stellte persönlich sicher, dass am Ballabend das Bier nicht ausging und Thomas Buck, von Kelly Snacks, versicherte sich darüber, dass beim Ball ausreichend Knabbergebäck zur Verfügung stand. Eindrücke für die Österreichwerbung sammelte Geschäftsführerin Astrid Steharing-Staudinger und ihr Kollege Michael Feiertag vom Steiermark Tourismus.

Einmal mehr bot der Ball die Gelegenheit, in gemütlich-eleganter Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und aktuelle Themen der Wirtschaft zu diskutieren.

Thermen- & Vulkanland

Aus der heurigen Gastregion, dem Thermen- & Vulkanland, waren beim Steirerball neben Sonja Skalnik unter anderem dabei: Der Geschäftsführer des Tourismusverbands Christian Contola und die Finanzreferentin Veronika Kollmanitsch. Auch eine Delegation der Thermenbetreiber aus dem Vulkanland war zum Ball nach Wien gekommen: Etwa Philip Borckenstein-Quirini, Geschäftsführer der Therme Bad Loipersdorf, Christian Korn, Geschäftsführer von der Parktherme Bad Radkersburg, und Jörg Siegel, Geschäftsführer der Therme der Ruhe in Bad Gleichenberg. Aus der Region kam diesmal auch eine große Abordnung von Bürgermeistern.

Sport-, Kultur- und Medienszene am Steirerball

Heuer wieder einmal beim Steirerball war SK Sturm Graz-Präsident Christian Jauk in Begleitung von Kathrin Nachbaur, erstmals beim Ball war der ehemalige Mittelfeldspieler und nunmehrige Fußballtrainer Markus Schopp und auch die Modedesignerin Lena Hoschek war wieder dabei. Seitens der Kronen Zeitung kamen Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann und der Geschäftsführer der Kronen Zeitung & Mediaprint Gerhard Valeskini zum steirischen Ball der Bälle in Wien. Auch unter den Ballgästen gesehen wurden: Simon Koiner-Graupp, Geschäftsführer des steirischen Heimatwerks, ZIB-Moderatorin Nadja Bernhard und Puls4-Moderatorin Johanna Setzer.

Die Tombola des Steirerballs wurde heuer vom Thermen- & Vulkanland organisiert. Begünstigt werden die Rotary Clubs in Feldbach, Fürstenfeld und Bad Radkersburg. Sie werden mit den Tombola-Einnahmen regionale Projekte in der Süd-Oststeiermark unterstützen.

Fotomaterial finden Sie zum Download unter: https://we.tl/t-q0sBdWd1Nd oder Das war der Steirerball 2026: Ballhighlights in der Hofburg mit ABBA-Sound, den Edelssern und alles im Walzertakt - foggensteiner Public Relations | Online Presse-Center

Fotorechte: Verein der Steirer in Wien/Vicky Posch

Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at